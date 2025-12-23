Proconsumidor identifica negocio en que persona usó varios Bono Navidad; dice lo sancionará

Una tarjeta del Bono Navideño, programa de ayuda social que el Gobierno dominicano entrega cada año durante la temporada navideña. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) informó este martes que identificó un establecimiento comercial donde una ciudadana utilizó más de una tarjeta del Bono Navideño, en violación a la disposición establecida dentro del programa "La Brisita Navideña", por lo que el negocio será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 358-05.

El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddy Alcántara, explicó que la irregularidad fue detectada durante un operativo especial desplegado por la institución, con el objetivo de garantizar el uso correcto del incentivo estatal destinado a familias en condiciones de vulnerabilidad y de proteger los derechos de los consumidores.

De acuerdo con una nota de prensa, Alcántara dijo que el establecimiento que será sancionado está ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional, donde los inspectores, tras confirmar la violación a las disposiciones, procedieron a levantar el acta de inspección correspondiente por incumplimiento de las normas de Proconsumidor.

Alcántara recordó que los comercios tienen prohibido aceptar más de una tarjeta del Bono Navideño por persona, ya que esta práctica distorsiona el propósito del programa social, el cual busca beneficiar a la mayor cantidad posible de familias dominicanas durante la temporada navideña.

Será sancionado

Asimismo, señaló que el negocio fue sometido a los procedimientos administrativos establecidos en la ley y otras normativas sectoriales, a fin de aplicar la sanción correspondiente según la gravedad de la falta.

Recordó que este programa fue creado con el propósito de aliviar la carga económica de miles de hogares dominicanos de escasos recursos, por lo que se prohíbe de manera estricta que una misma persona utilice más de una tarjeta en los establecimientos comerciales.

Reiteró que Proconsumidor se mantendrá vigilante para evitar prácticas irregulares y garantizar que los programas sociales del Gobierno cumplan con su objetivo de proteger el bienestar de las familias dominicanas.