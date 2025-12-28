El Gobierno transfiere fondos para dos nuevas naves industriales en San Juan de la Maguana

El Gobierno dominicano transfirió los fondos para la construcción de dos nuevas naves industriales en la Zona Franca Industrial de San Juan de la Maguana a casi dos meses de su inauguración, encabezada por el presidente Luis Abinader.

La obra, se indicó en una nota de prensa, estará a cargo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y contempla una inversión estimada de 133,849,695.61 pesos para la ampliación de la infraestructura industrial en la zona.

Al referirse a la transferencia de los recursos, el director general de Proindustria, Rafael Cruz, indicó que este paso permite avanzar en el desarrollo industrial de San Juan de la Maguana y en las metas establecidas por el Gobierno para el cierre del año.

Detalles del proyecto

El proyecto incluye la construcción de dos naves industriales de aproximadamente 16,000 pies cuadrados cada una, dentro del parque de zona franca de San Juan.

Las edificaciones contarán con estructura de pórticos metálicos, cubiertas de aluzinc térmico y muros perimetrales mixtos, conforme a las normativas técnicas vigentes.

Las instalaciones también dispondrán de:

Áreas operativas, oficinas administrativas en segundo nivel con mezanine

en segundo nivel con mezanine Áreas sanitarias

Comedor

Recepción

Rampas de carga y descarga

Parqueos

Jardineras frontales

Verja perimetral.

También, incorporarán sistemas sanitarios completos, cisterna, pozo tubular y sistemas sépticos, de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Según el cronograma de Proindustria, el proceso de licitación pública bajo la modalidad de comparación de precios está previsto para iniciar en enero de 2026, mientras que el comienzo de la construcción se estima para marzo del mismo año.

