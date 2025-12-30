El Consejo Nacional de Competitividad destaca avances en el 2025

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) presentó este martes un balance de los principales avances alcanzados en 2025 en competitividad, simplificación de trámites, modernización del Estado y planificación estratégica, como parte de una agenda orientada a mejorar los servicios públicos y fortalecer el crecimiento económico.

En el marco del programa Burocracia Cero, el CNC informó que más de 300 trámites de alto impacto fueron mejorados con la participación de 71 instituciones, logrando una reducción promedio de más del 50 % en los tiempos de respuesta y un ahorro económico estimado cercano al 1 % del PIB.

Entre los resultados destacados citó la apertura de empresas en hasta 30 horas, el despacho aduanero reducido de seis días a 24 horas, y la emisión de pasaportes en menos de cinco días, con atención en un máximo de 30 minutos. Además, certificaciones y registros clave redujeron sus tiempos entre 33 % y 80 %, con mayor digitalización.

El CNC también reportó avances en interoperabilidad estatal, con 41 instituciones integradas a la Plataforma Única y 23 conectadas al Tablero de Monitoreo de Burocracia Cero, lo que permite seguimiento en tiempo real del desempeño institucional.

Dijo que estos esfuerzos se reflejaron en indicadores internacionales. República Dominicana se ubicó entre los países con mejores resultados del Índice de Burocracia 2025 del Adam Smith Center for Economic Freedom y registró mejoras en los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial, especialmente en efectividad gubernamental.

Asimismo, avanzó en mediciones del Foro Económico Mundial y en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International.

Meta RD 2036

En paralelo, el CNC consolidó la estrategia Meta RD 2036, orientada a duplicar el PIB real al año 2036. Durante 2025 se definieron los ejes estratégicos, sectores prioritarios y un portafolio de proyectos, además de poner en marcha la Comisión META RD 2036, la Unidad de Gestión de Resultados y 12 comités sectoriales, que priorizaron 52 iniciativas estratégicas.

"Como parte de esta agenda, se lanzó el Concurso Nacional República de Ideas, con apoyo de Bloomberg Philanthropies, que recibió más de 550 propuestas a nivel nacional e internacional. Cincuenta iniciativas fueron seleccionadas para procesos de mentoría e incubación", acotó en un documento de prensa.

El CNC afirmó que los resultados de 2025 reflejan un enfoque institucional basado en datos, coordinación público-privada y seguimiento continuo, con el objetivo de traducir la competitividad y la productividad en mejores servicios y mayor bienestar para la población.