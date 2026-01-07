Seguros Reservas reporta alza del 96 % en utilidades netas

Seguros Reservas cerró el 2025 con su mayor nivel de utilidades desde su creación, según cifras preliminares del período enero-diciembre aportadas ayer por la empresa. La aseguradora reportó un incremento interanual del 96 %, al pasar de 1,309 millones en el 2024 a 2,500 millones de pesos en 2025.

El resultado técnico ascendió a 5,928 millones de pesos, para un crecimiento del 37 %, mientras que el resultado operativo alcanzó 1,805 millones de pesos, con un aumento del 271 % respecto al año anterior.

En cuanto a los indicadores regulatorios, la empresa informó un índice de solvencia de 3.5 y un índice de liquidez de 2.0, ambos por encima de los mínimos establecidos por la Superintendencia de Seguros.

La actividad operativa también mostró incrementos.

Al cierre del 2025, las primas suscritas superaron los 26,700 millones de pesos, un alza interanual del 7 %, mientras que las primas cobradas aumentaron 11 %, al pasar de 24,410 millones en diciembre del 2024 a 27,199 millones de pesos en diciembre del 2025, superando por primera vez el monto de primas suscritas en el mismo año.

Uso de plataformas digitales

Durante el 2025, la compañía amplió el uso de plataformas digitales para la atención a clientes e intermediarios. En ese sentido, sostuvo que en materia de transformación digital, la compañía "avanzó de manera contundente" con el lanzamiento y optimización de la App Seguros Reservas.

También la Oficina Virtual, el Portal de Intermediarios y el Asistente Virtual Sergio, herramientas que permitieron mejorar la experiencia de clientes, elevar los niveles de autogestión y eficientizar los tiempos de respuesta.

Asimismo, recibió una calificación de riesgo AAA con perspectiva estable por parte de Feller Rate.

