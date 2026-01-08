El oro cambia el perfil del transporte usado para las exportaciones nacionales

Los precios récord que alcanzó el oro en 2025 provocó que en las exportaciones nacionales el transporte aéreo desplazara al marítimo como la principal vía de salida de los productos dominicanos de ese régimen, por primera vez en los últimos tres años.

Entre enero y noviembre del año pasado, el 46.8 % de los productos nacionales que se enviaron al extranjero, y cuyo monto ascendió a los 4,838.6 millones de dólares, se transportaron en avión, representando un incremento de 5.9 puntos porcentuales con relación al 40.9 % registrado en igual período de 2024.

Sin embargo, del total de las exportaciones nacionales del citado período, el oro representó el 42.8 %, equivalente a 2,073.4 millones de dólares, según recogen las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El precio que logró el metal dorado en los mercados internacionales, que superó los 4,400 dólares la onza en octubre de 2025, dio como resultado que las exportaciones de ese bien crecieran en términos absolutos en 742.2 millones de dólares entre enero y noviembre del año pasado e igual fecha de 2024. La cifra implicó un alza de un 55.7 %.

Además del oro, dentro del monto enviado al extranjero en el régimen de exportaciones nacionales, el cacao y sus preparaciones representó el 7.2 %, las materias plásticas y sus manufacturas (5.5 %), fundición, hierro y acero (4.6 %), azúcares y artículos de confiterías (3.3 %), frutos comestibles, cortezas de agrios (3.1 %), preparaciones a base de cereales, de harina (1.78 %), entre otros.

En igual sentido, las exportaciones nacionales a través del transporte terrestre aumentaron ligeramente, pasando de un 12.6 % del total a un 13.7 %, representando un alza de 1.1 puntos porcentuales.

Este incremento estaría explicado por la subida de las exportaciones totales hacia Haití para el período enero-noviembre de 2025, las cuales ascendieron a 1,064.2 millones de dólares, mostrando un alza de un 27.9 % con relación al mismo período del año anterior, de acuerdo con la DGA.

De ese monto, las exportaciones del régimen nacional presentaron una participación de un 70.4 %, equivalente a 749.1 millones de dólares.

Las de zonas francas

En cuanto a los productos manufacturados en las zonas francas del país, su principal vía de salida del territorio continuó siendo, principalmente, embarcaciones.

El 77 % de las exportaciones de zonas francas entre enero y noviembre de 2025, las cuales ascendieron a 7,936.1 millones de dólares, salió vía marítima, un porcentaje que representa un incremento de 3.4 puntos porcentuales con relación al 73.6 % registrado en igual período del año pasado.

El resto de los bienes del citado régimen que fueron exportados de enero a noviembre se hizo a través del transporte aéreo (20.6 %) y el restante 2.4 % de forma terrestre.

Recaudaciones caen en noviembre

La Dirección General de Aduanas acumuló 240,479.6 millones de pesos en recaudaciones entre enero y noviembre del 2025, monto que representa un incremento de un 3.8 % con relación a igual período del año anterior, equivalente a 8,758.4 millones de pesos adicionales.

Sin embargo, los ingresos de la DGA para el onceavo mes del año pasado sumaron 21,259.7 millones, alcanzando un cumplimiento de su meta asignada de solo un 80.4 %, es decir, 5,165.31 millones de pesos menos de lo presupuestado.

De igual forma, con respecto al 2024, las recaudaciones de noviembre de 2025 presentaron una caída de un 7.6 %, significando 1,750.5 millones de pesos menos que en igual período de 2024, según los reportes estadísticos de la DGA.