FL Technics fortalece su operación en Punta Cana con nuevas designaciones

La empresa FL Technics anunció este jueves la designación del ingeniero aeronáutico colombiano Fredy Yezid Acosta Camacho como jefe de Calidad y Seguridad de su nueva operación en Punta Cana. Desde este cargo, Acosta es responsable de los sistemas de calidad, seguridad operacional y cumplimiento regulatorio del hangar de mantenimiento de aeronaves que la compañía ha puesto en marcha en el Punta Cana Aviation Hub.

De acuerdo a un comunicado de la institución, Acosta ha sido integrado al proyecto como parte del proceso de certificación y puesta en operación de la nueva base MRO de la compañía en República Dominicana.

La designación se produce en un contexto de expansión de la aviación en el Caribe, impulsada por la apertura de nuevas instalaciones técnicas y el aumento de la demanda de talento especializado en mantenimiento, seguridad y cumplimiento normativo, áreas críticas para la operación de aerolíneas en la región.

Adaptación a un nuevo entorno

La mudanza de Fredy a Punta Cana se produjo tras una decisión importante, que tuvo que sopesar los lazos personales en su país y el atractivo de una oportunidad profesional única.

"No fue fácil, ya que mi vida en Colombia me mantuvo muy unido a mi familia. Siempre se echa de menos a los amigos, pero muchos de ellos viven en todo el mundo, así que las herramientas digitales ayudaron a acortar distancias", comenta.

Explicó que el puesto en FL Technics le ofrecía algo más que un nuevo trabajo. Lo vio como una oportunidad para ayudar a sentar las bases del proceso de certificación de una importante instalación ante los organismos reguladores, estableciendo estándares de calidad donde aún no existían.

La transición de Bogotá, una ciudad ajetreada y concurrida, al ambiente costero más relajado de Punta Cana no fue un cambio fácil.

"Todos somos latinos y disfrutamos de la buena conversación y de forjar amistades duraderas, pero vivir en una ciudad fría y congestionada, con atascos diarios, es muy diferente a una isla llena de sol y tranquilidad", reflexiona Fredy.

Asumir el reto de lanzar la certificación MRO desde cero implicó alternar frecuentemente entre regulaciones complejas y un trabajo en equipo creativo. "A veces, un proceso o un paso en la certificación se siente como un dilema de la gallina y el huevo", explica Fredy. "Te impulsa a ser flexible y estar preparado tanto para la creatividad como para soluciones prácticas cada día". Si bien el trabajo le genera nuevas presiones, encuentra energía en la receptividad del equipo y su entusiasmo por abordar juntos el futuro.

Desarrollo de nuevos programas

Como jefe de Calidad y Seguridad, el enfoque de Fredy en Punta Cana es establecer sistemas que impulsen altos estándares a largo plazo. Sus principales prioridades incluyen la puesta en marcha de un programa de capacitación exhaustivo para el personal técnico y la creación del sistema de gestión de seguridad de la planta desde cero.

"Quiero que cada miembro del equipo tenga las habilidades, la confianza y la conciencia necesarias para realizar sus tareas de forma independiente, y que también comprenda cómo su trabajo se integra en el panorama general de seguridad y confiabilidad", afirma Fredy. Cada lista de verificación de auditoría, procedimiento de seguridad y recurso de capacitación se elabora con la participación práctica del equipo en constante crecimiento.

La aviación es conocida por sus estrictos estándares de calidad, pero la composición internacional y multicultural de este equipo también influye en la forma en que Fredy lidera.

"La seguridad y la calidad de la aviación siempre dependen de principios globales", señala, "pero comprenderlos no basta. Se necesita una verdadera cultura de equipo donde la seguridad no sea solo un protocolo, sino cómo todos realmente trabajan y se apoyan mutuamente, independientemente de su origen".

Al implementar ciclos regulares de capacitación, retroalimentación abierta y participación en auditorías internas periódicas, está creando un entorno donde los cambios se comparten, las voces se escuchan y cada mejora impulsa a toda la organización.

De cara al futuro, Fredy ve cada día en las nuevas instalaciones como una nueva oportunidad para desarrollarse tanto profesional como personalmente. "Reubicarme ha ampliado mi perspectiva, ha desafiado mis viejos hábitos y me ha inspirado a buscar maneras más fáciles, a veces mejores", dice Fredy.

"Construir este proyecto desde cero significa afrontar nuevas preguntas, probar nuevos enfoques y crecer juntos como equipo. Veo un enorme potencial para nuestra empresa aquí, y aún más razones para estar entusiasmado con lo que viene".