Air France reinició este martes sus operaciones estacionales en la ruta París–Charles de Gaulle–Punta Cana, a través del Aeropuerto de Punta Cana, fortaleciendo la conectividad aérea entre Europa y la República Dominicana y consolidando al aeropuerto como un punto estratégico del turismo internacional.

El servicio estacional opera del 13 de enero al 28 de marzo de 2026, con tres frecuencias semanales, martes, jueves y sábados, conectando a Punta Cana con más de 200 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente a través del hub de Air France en París–Charles de Gaulle.

Maristella Rodríguez, Country Sales Manager de Air France–KLM para Costa Rica y la República Dominicana, afirmó que el regreso de la aerolínea a Punta Cana "refleja nuestro compromiso con mantener conexiones sólidas y significativas con la República Dominicana", y destacó la presencia de la compañía en el vuelo inaugural como una forma de reafirmar su apoyo al destino y dar la bienvenida a los pasajeros.

Rodríguez explicó que la ruta es operada con un Boeing 777-300, una aeronave de largo alcance con capacidad para 442 pasajeros, distribuidos en clase ejecutiva, premium y económica, lo que permite atender distintos perfiles de viajeros.

Indicó, además, que con tres vuelos semanales esta operación representa la llegada potencial de más de 1,300 pasajeros por semana al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, fortaleciendo el turismo y los intercambios entre ambos países.

Detalló que el Boeing 777-300 cuenta con 14 asientos en clase ejecutiva, 28 en clase premium y 400 en clase económica. Añadió que la confirmación de esta misma frecuencia para la temporada enero–marzo de 2027 consolida la ruta como un motor sostenido de crecimiento turístico y proyección internacional.

Conexión de manera fluida

Air France celebró el reinicio de su servicio estacional con una presencia simbólica durante la llegada y salida de los vuelos inaugurales en el Aeropuerto de Punta Cana, donde representantes de la aerolínea y de la terminal aeroportuaria dieron la bienvenida a los pasajeros procedentes de París y acompañaron la salida del primer vuelo hacia la capital francesa.

Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto de Punta Cana, explicó que la reanudación de las operaciones de Air France refuerza la conectividad aérea entre Europa y la República Dominicana y consolida al aeropuerto como un hub estratégico del Caribe, al ampliar las opciones de viaje para los pasajeros e impulsar el desarrollo del destino y su proyección internacional.

Rainieri sostuvo que el reinicio de esta operación estacional representa un acontecimiento de alto valor estratégico para la conectividad aérea del país, al fortalecer los vínculos entre la República Dominicana y Europa y reafirmar a Punta Cana como uno de los principales centros de conexión del Caribe.

Asimismo, destacó que, mediante esta conexión, los pasajeros pueden acceder de manera fluida a más de 200 destinos internacionales, favoreciendo el intercambio turístico y cultural.

Subrayó que el retorno de Air France constituye una muestra de confianza en la infraestructura, los estándares operativos y la visión de crecimiento sostenible del Aeropuerto de Punta Cana, desarrollada durante más de cuatro décadas.

Valoró, además, la alianza entre Air France y el Aeropuerto de Punta Cana como un factor clave para el desarrollo del turismo, el fortalecimiento de la economía y la proyección internacional de la República Dominicana como un destino competitivo en el mercado global.

Durante el acto de bienvenida al vuelo inaugural se resaltó el carácter simbólico del regreso de esta ruta y se expresaron expectativas positivas sobre el crecimiento de las frecuencias de Air France y la continuidad de sus operaciones en las próximas temporadas de invierno.

Los vuelos salen desde París a las 14:25, con llegada a Punta Cana a las 18:45, mientras que el vuelo de retorno despega desde Punta Cana a las 21:05 y aterriza en París a las 10:30 del día siguiente. La experiencia a bordo está disponible en tres cabinas: Business, Premium y Economy.

Acuerdo

Durante la feria turística IFTM Top Resa, el ministro de Turismo, David Collado, y el director Comercial de la aerolínea Air France, Frédéric Descours, firmaron un acuerdo oficializó que la compañía aérea retome formalmente la conexión del país con París.