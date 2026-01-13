Ante los recientes cuestionamientos de la oposición sobre la estabilidad financiera del Banco Agrícola, el administrador general de la entidad, Fernando Durán, afirmó este martes que la institución nunca había contado con el nivel de liquidez que exhibe en la actualidad.

"En 2025, el Banco Agrícola cerró con la mayor liquidez de los últimos diez años. Solo en el mes de diciembre se desembolsaron préstamos por un monto de 4,175 millones de pesos, un récord histórico en un solo mes", destacó Durán durante una rueda de prensa realizada en la sede de la institución.

En ese contexto, el funcionario subrayó que el Banco Agrícola "no regala dinero, sino que presta".

"Todo lo que se presta se recupera. Por eso no puede hablarse de pérdidas. Cada centavo que sale está respaldado por un pagaré firmado por un deudor con nombre y cédula", enfatizó.

Respecto a las denuncias de que se estarían otorgando préstamos a dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) a tasas preferenciales, Durán negó que la simpatía política sea un criterio para la aprobación de créditos.

Aseguró que todos los préstamos están sujetos a las normas y regulaciones internas del banco, incluyendo los protocolos para personas políticamente expuestas.

"Lo mínimo que se le exige a cualquier deudor es la firma de un pagaré notarial", puntualizó.

Indicó que la entidad formaliza semanalmente entre 500 y 600 millones de pesos en préstamos, a través de sus 32 sucursales a nivel nacional, sin preguntar afiliación política ni ningún otro tipo de preferencia.

Provisiones y crecimiento de activos

Sobre la denuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) relacionada con supuestas deficiencias en las provisiones del banco, Durán explicó que la institución arrastraba faltantes desde 2012, pero que durante su gestión se ha diseñado un plan de remediación, en coordinación con la Superintendencia de Bancos.

"Solo en 2025 se han destinado alrededor de 1,500 millones de pesos para la constitución de provisiones", afirmó.

Asimismo, resaltó que los activos del Banco Agrícola crecieron de 26,912 millones de pesos en 2020 a 45,000 millones de pesos en 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente un 70 %.

En respuesta a declaraciones de José Dantés, secretario jurídico y miembro del Comité Político del PLD, quien afirmó que el banco enfrenta dificultades para cobrar préstamos y mantiene una mora oculta, Durán sostuvo que, aunque muchos créditos corresponden a rubros de ciclo largo —como aguacate, mango, coco, cacao, café, sistemas de riego, instalaciones avícolas y ganadería—, los niveles de recuperación han mejorado significativamente.

"En los últimos cinco años, el banco ha recuperado por cobro de préstamos un promedio anual de 24,680 millones de pesos, casi un 50 % más que el promedio de los cinco años anteriores, que fue de 16,570 millones anuales", precisó.

Durán también respondió a cuestionamientos sobre una licitación relacionada con ciberseguridad, destacando que el Banco Agrícola ha pasado de ser una institución completamente análoga a una entidad en pleno proceso de transformación digital.

Indicó que en 2023 la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) otorgó al banco el segundo lugar en innovación disruptiva, entre 153 instituciones del Estado, por su programa Crédito A Tiempo, que redujo significativamente el tiempo de aprobación de los préstamos.

Entre los avances, mencionó la implementación de una plataforma de Internet Banking, la creación de una Dirección de Ciberseguridad con personal especializado, la actualización del Centro de Datos y la firma de un acuerdo con la OGTIC para contar con un Data Center de respaldo.

El administrador del Banco Agrícola

afirmó que su administración ha sido cuidadosa en no cargar al banco con gastos innecesarios, y que incluso ha rechazado recomendaciones de elevar la tasa de interés de los préstamos —actualmente en 8 % y menor en muchos casos— para no afectar al productor agropecuario.

Señaló que la entidad también enfrenta compromisos heredados, como una nómina de pensionados que ronda los 700 millones de pesos anuales, así como el desmonte de registros contables erróneos por un monto de 1,097 millones de pesos, exigido por la Superintendencia de Bancos.

"A pesar de estos impactos, el Banco Agrícola continúa presentando resultados positivos en sus estados financieros", concluyó.