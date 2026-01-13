Juramentan a Luis Valdez como vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas

Luis Valdez Veras fue juramentado como vicepresidente de Seguros Reservas por el presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, juramentó este martes a Luis Valdez Veras como nuevo vicepresidente de Seguros Reservas, filial del grupo bancario y de servicios financieros, con el objetivo de fortalecer la gestión de la empresa aseguradora mediante su experiencia gerencial.

Durante el acto, Aguilera manifestó su satisfacción al colocar a Valdez al frente de la entidad, a quien confió el reto de superar los logros alcanzados por Seguros Reservas. "Lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo mejor con la gestión de Luis, probado en el sector público", expresó.

Tras asumir el cargo, Valdez agradeció el respaldo y la confianza depositados en su designación y reafirmó su compromiso de cumplir las expectativas mediante un trabajo eficiente. "Nosotros lo que sabemos hacer es lo mismo que ustedes, trabajar", afirmó luego de la juramentación.

La ceremonia se realizó en la sede principal de la empresa, con la presencia de ejecutivos de Banreservas, de Seguros Reservas y del anterior incumbente, Nelson Arroyo.

Semblanza

Valdez es licenciado en Derecho, con especialización en Derecho Tributario y Procesal Tributario, y cuenta con amplia experiencia en el sector público. Actualmente cursa un doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), España.

Ha laborado como consultor presupuestario en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y formó parte de la Comisión de Fiscalización y Control de los fondos de la Ley 166-03 en la Liga Municipal Dominicana. En la administración pública dirigió la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desde el año 2020 hasta la semana pasada.

Seguros Reservas es una subsidiaria del Banco de Reservas creada en 2002, que ofrece soluciones financieras integrales a sus clientes y ha alcanzado hitos significativos en rentabilidad y expansión, consolidándose como una de las entidades más fuertes y de mayor crecimiento del sector asegurador.

