El sector industrial dominicano finaliza el 2025 con un desempeño negativo
El Índice Mensual de Actividad Manufacturera se ubicó en 49.1 al cierre del año pasado
El sector industrial de la República Dominicana concluyó el 2025 con un desempeño en negativo, luego de que el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) cerrara en 49.1 en diciembre, disminuyendo con respecto al mes anterior (59.4) y cayendo por debajo del umbral de los 50, un comportamiento que se debió, fundamentalmente, a la baja en las variables "ventas" y "producción".
Durante el último mes del año pasado, cuatro de las cinco variables del IMAM, que elabora la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) mostraron tendencia a la baja con relación a noviembre.
El "volumen de ventas" pasó 63.54 a 48.30; "el de producción" de 65.07 a 47.90; la variable "empleo" descendió de 51.85 a 48.04; la de "inventario de materias primas" cayó de 58.33 a 52.94. En cambio, la variable "plazo entrega suplidores" se incrementó, pasando de 46.30 a 52.94.
El IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de esa actividad de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo, según explica una nota de la AIRD.
Resultados mayores al umbral de los 50 puntos indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores indican una menor actividad.
Sobre el IMAM
Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.
El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.