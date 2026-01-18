Cámaras de comercio suscriben acuerdo para emisión de certificados digital

Lucile Houellemont y Víctor Montás, titulares de la Cámara Santo Domingo y de San Cristóbal, respectivamente. ( FUENTE EXTERNA )

Ante la necesidad de contar con las herramientas necesarias para la facturación electrónica, las Cámaras de Comercio y Producción de Santo Domingo y San Cristóbal suscribieron un acuerdo para que esta última ofrezca a los usuarios de su provincia la posibilidad de adquirir los certificados de la firma digital cualificada Digifirma a través de un enlace en su portal web.

La Cámara Santo Domingo, que ofrece el servicio de Digifirma desde 2016, explicó que este tipo certificado permite a las empresas y a los profesionales eficientizar sus operaciones, facilitando la firma de cualquier transacción económica o jurídica sin necesidad de uso de papel o desplazamientos, además de ser indispensable para la facturación electrónica impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El acuerdo fue suscrito por Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara Santo Domingo, y Víctor Montás Pimentel, presidente de la Cámara San Cristóbal.

Producto de la alianza, los usuarios en San Cristóbal podrán recibir orientación sobre la firma digital en la Cámara de Comercio y Producción de esta provincia y tendrán la opción de solicitar la emisión de Digifirma a través de un enlace de su página web, con una vigencia de uno o dos años.

Existen tres perfiles de firma digital cualificada, siendo el de mayor demanda el certificado para fines tributarios, que se emite para personas físicas en representación de una empresa y permite emitir factura electrónica ante la DGII. También, los certificados de Digifirma para ejecutivos o colaboradores de una institución (perfil institucional o corporativo) y para personas físicas sin vinculación institucional, según detalló la Cámara de Santo Domingo mediante nota de prensa.

La firma digital cualificada de la Cámara Santo Domingo está amparada por la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital. Esto significa que tiene el mismo valor jurídico que una firma manuscrita y garantiza si admisibilidad ante cualquier entidad pública o privada.

Sobre las cámaras

Fundada en 1847, la Cámara Santo Domingo es la más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro que acompaña a las empresas de esa ciudad durante su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo. Ofrece los servicios de Digifirma,corte de arbitraje y resolución alternativa de conflictos, rondas de negocios, misiones comerciales y el directorio de empresas MujerEs.

En tanto, la de San Cristóbal, fundada el 11 de septiembre de 1928, es una institución privada, sin fines de lucro, creada para fomentar el desarrollo económico, la formalización y orientación de los comerciantes de la provincia, además de apoyar la creación y desarrollo de los nuevos emprendedores.

