APAP y la PUCMM inician diplomados para clientes

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), desde su Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP), iniciaron una nueva oferta académica compuesta por diplomados y cursos de especialización, como parte de la segunda etapa de Somos Formación Continua.

Formación Continua es la iniciativa educativa dentro del programa Somos APAP, mediante la cual la entidad financiera promueve el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y clientes, a través de alianzas estratégicas con las principales universidades del país, entre ellas PUCMM.

"APAP continúa fortaleciendo su modelo de inversión social y valor compartido, generando impacto positivo en el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y clientes, promoviendo el aprendizaje permanente para que los profesionales puedan adaptarse e innovar en un mundo en constante cambio", expresó Mildred Minaya, vicepresidente Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP.

Entre los programas especializados y diplomados impartidos por PUCMM–TEP se destacan aquellos enfocados en Inteligencia de Negocios y Power BI, Transformación Digital de Procesos y Finanzas Estratégicas, ofrecidos en modalidad híbrida o presencial.

Más de 800 clientes

"El desarrollo profesional no es un camino solitario. Es un entramado de conexiones, formación, comunidad y colaboraci ón. Y cuando empresa y academia se alían, el poder transformador de esa colaboración trasciende: genera confianza, fortalece capacidades y construye futuro", destacó Belmarys Rodríguez , directora general del TEP.

Desde su lanzamiento en 2024, Somos Formación Continua ha beneficiado a 800 clientes, cubriendo el 100 % del costo de la matrícula de los programas educativos, con el objetivo de fortalecer su perfil profesional y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

