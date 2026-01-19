×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Apap
Apap

APAP y la PUCMM inician diplomados para clientes

La entidad financiera explicó que promueve el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y usuarios

    Expandir imagen
    APAP y la PUCMM inician diplomados para clientes
    Mildred Minaya, vicepresidente Comunicacio´n de APAP y Belmarys Rodri´guez, directora general del TEP. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), desde su Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP), iniciaron una nueva oferta académica compuesta por diplomados y cursos de especialización, como parte de la segunda etapa de Somos Formación Continua

    Formación Continua es la iniciativa educativa dentro del programa Somos APAP, mediante la cual la entidad financiera promueve el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y clientes, a través de alianzas estratégicas con las principales universidades del país, entre ellas PUCMM

    • "APAP continúa fortaleciendo su modelo de inversión social y valor compartido, generando impacto positivo en el desarrollo profesional de sus socios ahorrantes y clientes, promoviendo el aprendizaje permanente para que los profesionales puedan adaptarse e innovar en un mundo en constante cambio", expresó Mildred Minaya, vicepresidente Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP.

    Entre los programas especializados y diplomados impartidos por PUCMM–TEP se destacan aquellos enfocados en Inteligencia de Negocios y Power BI, Transformación Digital de Procesos y Finanzas Estratégicas, ofrecidos en modalidad híbrida o presencial.

    Más de 800 clientes

    "El desarrollo profesional no es un camino solitario. Es un entramado de conexiones, formación, comunidad y colaboración. Y cuando empresa y academia se alían, el poder transformador de esa colaboración trasciende: genera confianza, fortalece capacidades y construye futuro", destacó Belmarys Rodríguez, directora general del TEP.

    Desde su lanzamiento en 2024, Somos Formación Continua ha beneficiado a 800 clientes, cubriendo el 100 % del costo de la matrícula de los programas educativos, con el objetivo de fortalecer su perfil profesional y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.