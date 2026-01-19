Baja actividad económica fue el factor que más afectó la competitividad industrial

El bajo nivel de actividad económica se posicionó como el principal obstáculo para la industria durante el cuarto trimestre del año pasado, alcanzando el primer lugar del ranking, con una incidencia del 20 %,y desplazando al costo de materias primas, que descendió a la segunda posición con un 15 %.

A estos factores les siguieron la competencia desleal y la de productos importados, ambas registrando un 14 % de afectación, consolidando las presiones del mercado como el desafío predominante del periodo.

Así lo comunicó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), señalando que los elementos citados explicaron el 63 % de incidencia de factores que afectan la competitividad.

Es relevante destacar el comportamiento del tipo de cambio, el cual retrocedió hasta el quinto lugar, con una incidencia de un 8 %, nivelándose con la carga tributaria, precisó la AIRD mediante una nota de prensa.

Menor influencia negativa

En el extremo opuesto, los factores logísticos y financieros mostraron la menor influencia negativa. Renglones como precios de los combustibles, permisología y costo y acceso de financiamiento cerraron la lista con incidencias mínimas de entre el 1 y 2 %, afirmó la entidad.

La Encuesta de Coyuntura Industrial es realizada trimestralmente por la AIRD. En ella se determina, por orden de importancia, cuáles son los principales factores que inciden en la competitividad del sector industrial en un trimestre particular.