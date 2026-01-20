Aerolínea de carga inicia operación en Punta Cana

DP World en la República Dominicana y Punta Cana Free Trade Zone, empresa del Grupo Puntacana, anunciaron el vuelo inaugural de Uniworld Air Cargo en el Punta Cana Air Cargo Hub, marcando la incorporación de la aerolínea a esta plataforma multimodal, gestionada en alianza por ambas compañías.

"La alianza estratégica entre DP World en República Dominicana y Punta Cana Free Trade Zone, empresa del Grupo Puntacana, impulsa la conectividad aérea y posiciona a Punta Cana como un centro logístico clave en las cadenas de valor."

Con la llegada del nuevo avión carguero, se inicia un servicio regular de transporte aéreo orientado al movimiento de mercancías en tránsito desde Suramérica, Centroamérica y el Caribe hacia Europa. El servicio operará con dos frecuencias semanales —los sábados y los martes— y permitirá movilizar un promedio de 120 toneladas mensuales.

Las operaciones se enfocarán en carga perecedera como flores y frutas, productos farmacéuticos, paquetería y carga seca. Las mercancías se conectarán desde Colombia, Ecuador y Perú con vuelos comerciales de alta frecuencia hacia ciudades como Madrid, Frankfurt y Londres, con la posibilidad de incorporar Canadá en el futuro.

"La inauguración de este vuelo desde Punta Cana representa mucho más que la apertura de una nueva ruta para UniWorld Air Cargo; es la ejecución de una visión estratégica que posiciona al Air Hub de Punta Cana como una puerta de entrada a Europa. Este es un día significativo para nuestra operación, para nuestros clientes y para el equipo humano que hace posible cada vuelo. Desde Punta Cana seguimos construyendo conexiones que impulsan el comercio, fortalecen la confianza y generan oportunidades reales para la región", destacó Romen González, CEO de UniWorld Air Cargo.