República Dominicana busca dinamizar exportaciones y atraer inversión desde Portugal

La República Dominicana proyectó en Portugal una estrategia para fortalecer su posicionamiento competitivo, dinamizar las exportaciones y atraer inversión, durante la celebración del Primer Encuentro Estratégico de Comercio e Inversión RD–Portugal, encabezado por la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro.

La actividad marcó el inicio de la agenda internacional de ProDominicana en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 y sirvió como plataforma para presentar las principales ventajas competitivas del país ante actores públicos y privados del mercado portugués, con miras a ampliar oportunidades comerciales y de inversión.

El encuentro fue organizado por la Embajada de la República Dominicana en Portugal, junto a la embajadora Patricia Villegas de Jorge, quien destacó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales y construir alianzas de largo plazo que faciliten el acceso a nuevos mercados.

Durante su intervención, Riveiro expuso las oportunidades que ofrece la República Dominicana y participó en el panel "País a País", junto a João Falardo, gestor de clientes institucionales de la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal (AICEP), y Ana Figueiredo, directora ejecutiva de MEO Altice, quien presentó un caso de éxito empresarial en el país.

La sesión inaugural contó con la participación de la embajadora Villegas de Jorge y del viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera, quienes resaltaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

En ese contexto, se abordó la posición estratégica de la República Dominicana como hub logístico del Caribe, con presentaciones técnicas de la Dirección General de Aduanas y el análisis de experiencias exitosas en el sector transporte.

La agenda incluyó además exposiciones sobre proyectos prioritarios del país, conectividad y alianzas público-privadas, así como el papel de las zonas francas como motor de atracción de inversión. El cierre estuvo dedicado a las oportunidades turísticas y la conectividad aérea, con la participación de representantes del sector público y líderes empresariales.

Datos del intercambio comercial RD–Portugal

En el plano comercial, ProDominicana informó que en 2025 las exportaciones dominicanas hacia Portugal alcanzaron los US$2.8 millones, mientras que entre 2019 y 2025 el intercambio acumulado en exportaciones dominicanas sumó US$26.3 millones, equivalente al 8.8 % del comercio bilateral.

Actualmente, más de 70 productos dominicanos se exportan al mercado portugués y unas 25 empresas mantienen relaciones comerciales activas con ese país.

Riveiro señaló que este acercamiento marca el inicio de una agenda de trabajo orientada a reforzar el posicionamiento competitivo de la República Dominicana, abrir nuevas vías de cooperación y atraer mayor inversión extranjera, como parte de una estrategia para conectar al país con los mercados internacionales.