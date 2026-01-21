Banreservas y CaixaBank renuevan acuerdo para el envío de remesas desde España

El acuerdo fue firmado por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, y Felipe Oriol, director global de Multilaterales e Instituciones Financieras de CaixaBank. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas y CaixaBank renovaron su acuerdo de colaboración para la gestión del envío de remesas desde España hacia la República Dominicana, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones económicas, mayor comodidad y seguridad a los dominicanos residentes en ese país europeo.

El convenio establece que los usuarios dominicanos de CaixaBank pagarán una comisión fija de un euro por cada envío de remesas y accederán a tasas preferenciales en el cambio de divisas, tanto al momento de realizar el envío como al efectuar depósitos en sus cuentas a través de Banreservas.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, resaltó que la renovación del convenio es una muestra del compromiso de la institución financiera de garantizar un envío rápido y seguro de las remesas de los dominicanos residentes en España, lo que se traduce en bienestar económico para quienes residen en la República Dominicana.

Aguilera detalló que Banreservas dispone de una oficina de representación en Madrid, desde donde brinda asistencia continua a la comunidad dominicana en ese país europeo, además de contar con más de 300 oficinas, cientos de subagentes bancarios y una amplia red de canales alternos distribuidos en toda la geografía nacional, lo que facilita el retiro de las remesas recibidas.

Señaló que cerca de 300,00 dominicanos residen en España y envían remesas superiores a los US$ 800 millones anuales, cifra equivalente al 6.9 % de las divisas manejadas en el mercado local.

El acuerdo fue firmado por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, y Felipe Oriol, director global de Multilaterales e Instituciones Financieras de CaixaBank.

Se destaca que cerca del 40 % de los dominicanos residentes en España son clientes de CaixaBank, por lo que resultaba fundamental renovar un acuerdo que reflejara mejores beneficios y condiciones para una comunidad tan significativa.

Banreservas y CaixaBank

CaixaBank es el banco líder en España, con más de 20 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país, con cerca de 4,000 sucursales y presencia en más de 2,200 municipios.

El 92 % de los residentes en España cuenta con una oficina de CaixaBank cercana a su domicilio. Además, la entidad dispone de una banca digital de referencia, con más de 12 millones de clientes activos.

La relación entre Banreservas y CaixaBank data de 2007, cuando fue suscrito el primer acuerdo. La presente renovación tiene como objetivo garantizar mayores beneficios y comodidad tanto para los dominicanos remitentes como para los receptores de remesas desde España.

