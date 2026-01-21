×
exportación de larimar

Energía y Minas impulsa promoción del larimar dominicano en Suiza

El ministro de Energía y Minas se reunió con la embajadora suiza, Rita Hämmerli-Weschke, para fortalecer la cooperación bilateral

    Expandir imagen
    Energía y Minas impulsa promoción del larimar dominicano en Suiza
    El ministro Joel Santos y la embajadora Rita Hämmerli-Weschke durante el intercambio protocolar. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, abordó este miércoles con la embajadora de Suiza en República Dominicana, Rita Hämmerli-Weschke, las posibilidades de promoción y comercialización del larimar en el mercado suizo.

    La embajadora de Suiza, Rita Hämmerli-Weschke, resaltó el interés de su país en fortalecer la cooperación bilateral en los sectores energético y minero, al tiempo que valoró como positiva la gestión que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas. 

    En el encuentro, realizado en el Salón del Consejo del Ministerio de Energía y Minas, se intercambiaron impresiones sobre oportunidades de colaboración bilateral, así como pasar balance a la relación institucional sostenida durante la misión diplomática de la embajadora en la nación dominicana.

    "Suiza es un mercado importante para nuestra piedra nacional, el larimar. Cuando usted regrese a su país y vean esa muestra de esta piedra semipreciosa, muchos querrán saber de dónde viene y cómo adquirirla", expresó Santos, quien además manifestó disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación.

     
    Expandir imagen
    Infografía
    El ministro Santos destacó que Suiza es un mercado importante para el larimar. (FUENTE EXTERNA)

    Retiro del servicio consular

    La representante diplomática emitió esas consideraciones durante una visita de cortesía realizada este miércoles al ministro, con motivo de su retiro del servicio consular.

    El ministro Santos agradeció el respaldo brindado por la legación suiza durante su gestión. "Usted siempre será bienvenida y estamos a la orden en lo que pueda ser de ayuda. Que disfrute su retiro", añadió.

    De su lado, la embajadora informó que su reemplazo asumirá funciones en marzo próximo y que llegará desde la ciudad de Chicago. Además, reiteró que Suiza tiene un importante potencial para aportar a República Dominicana en áreas vinculadas a la energía y la minería.

    "Tengo recuerdos muy agradables que me llevo de República Dominicana, así como buenas amistades que he cultivado en este hermoso país", manifestó Hämmerli-Weschke al referirse a su experiencia diplomática en el país.

    • Como parte del encuentro, la embajadora entregó a Santos un obsequio representativo de la cultura suiza: la tradicional navaja suiza, reconocida internacionalmente como símbolo de funcionalidad y practicidad.

    En la reunión también participaron la directora de Gabinete, Carmen Minaya; el director de Relaciones Internacionales, Gustavo Mejía-Ricart del Rosario e Ignacio González Franco, analista de Asuntos Multilaterales del ministerio.

     
