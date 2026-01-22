Acofave afirma implementación de inspección vehicular es su principal prioridad

Vehículos transitan por una de las avenidas del Distrito Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) declaró que la implementación en el país de la inspección técnica vehicular (ITV) continúa siendo su principal foco de atención, tras afirmar que la misma garantizará la seguridad de las personas que transitan por las calles y avenidas dominicanas.

Acofave, a través de un documento con sus memorias de 2025, indicó que la aplicación de la ITV contribuirá a reducir los accidentes de tránsito y las emisiones contaminantes, las fatalidades y "el necesario ordenamiento y correcto registro del parque vehicular".

La entidad comunicó que la inspección vehicular se encuentra en la actualidad en fase de estructuración normativa y a la espera del lanzamiento de la licitación internacional, a ser publicada en el primer trimestre de este año por la Dirección General de Alianzas Público-Privada (DGAPP).

A finales del año pasado, el titular de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) , Andrés Lugo Risk , anunció que el Programa Nacional de I inspección Técnica Vehicular se materializará con una inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares, destinada a la construcción, equipamiento e implementación de estaciones de revisión en todo el territorio.

El funcionario comunicó en ese momento que la estructuración del proyecto "se encuentra en una fase avanzada", producto del trabajo conjunto entre la entidad y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Aumento de ingresos

De igual forma, el gremio de los fabricantes de automóviles señaló que durante el 2025 ordenó la actualización del Informe de oportunidades recaudatorias del sector vehículos, en el cual se reveló la oportunidad del Estado de elevar sus ingresos provenientes de importadores de unidades usadas.

Según el documento, el 90 % de los vehículos usados importados desde subastas en los Estados Unidos se encuentran subvaluados.

De optimizarse dichos procesos, el potencial recaudatorio del sector asciende a aproximadamente 13,200 millones de pesos anuales, puntualizó Acofave en sus memorias.

