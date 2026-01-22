DGII actualiza montos de contribución para gestión integral de residuos sólidos

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves sobre la actualización de los montos de la contribución especial para la gestión integral de residuos sólidos, conforme a lo establecido en la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada el 15 de diciembre de 2025.

La normativa modifica la Ley 225-20, del 30 de septiembre de 2020, específicamente el artículo 36, que regula la contribución especial obligatoria destinada a crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos y desarrollar un sistema de gestión de los mismos.

La contribución aplica a toda persona jurídica o entidad, incluyendo asociaciones sin fines de lucro y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos.

La DGII resalta que la ley indica: "la contribución establecida en este artículo es de carácter obligatorio para toda persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios y entrará en vigencia a partir del cierre fiscal del año 2025".

Aportes

Con la nueva ley, los aportes se realizarán en función de los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal.

Las entidades con ingresos de hasta un millón de pesos deberán pagar 3,000 pesos;

Aquellas con ingresos entre 1,000,001 de pesos y 10 millones aportarán 6,000 pesos;

Entre 10,000,001 millones de pesos y 25 millones de pesos, aportarán 20,000 pesos;

Entre 25,000,001 millones de pesos y 50 millones de pesos, su aporte será de 155,000 pesos;

Entre 50,000,001 de pesos y 100 millones, contribuirán con 260,000 pesos;

Las que superen los 100 millones de pesos pagarán 675,000 pesos.

Aumento en las contribuciones

En comparación con la ley anterior, la contribución especial oscilaba entre 500 pesos y 260,000 pesos, por lo que la Ley 98-25 implica un aumento en todos los rangos de facturación anual.

Asimismo, la DGII recordó que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir del cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el párrafo III del artículo 36 (modificado por el artículo 5 de la Ley 98-25).

El rechazo de sectores productivos

Representantes de sectores productivos del país han expresado su desacuerdo a las modificaciones contenidas en la nueva normativa, debido a que consideran que los incrementos impositivos son insostenibles e impactarían negativamente a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), es una de las entidades que ha expresado su preocupación por la modificación a la ley: "Advertimos sobre el impacto negativo que tendría el incremento desproporcionado de tarifas y de los costos de cumplimiento que plantea el proyecto. Estas medidas no solo podrían generar distorsiones en el clima de inversión, sino que también podrían desincentivar los esfuerzos e inversiones del sector privado en proyectos de sostenibilidad y protección ambiental", señaló Adozona a mediados del pasado año.

Se ha publicado la actualización de los montos de la contribución especial para la gestión integral de residuos sólidos.



