Evalúan expansión del Parque Zona Franca de La Vega

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, visitó ayer jueves el Parque Zona Franca de La Vega, donde sostuvo un encuentro con autoridades y empresarios para evaluar los avances, las oportunidades de expansión y los principales desafíos del complejo industrial, considerado el segundo más grande del país.

En la reunión se abordó como prioridad la necesidad de mejorar el acceso al parque mediante la construcción de una vía marginal, con el fin de agilizar la entrada, fortalecer la logística y facilitar el transporte de mercancías y de personal.

Sanz Lovatón expresó que acogerá los planteamientos presentados y buscará soluciones concretas para seguir consolidando la zona franca como un motor económico para La Vega y para el país.

También destacó la oportunidad de posicionar a la República Dominicana como un centro logístico de alcance global, con sectores como el tabaco, el textil y la agroindustria como pilares.

El ministro afirmó que las exportaciones fueron el principal generador económico el año pasado y subrayó el rol estratégico de las zonas francas en ese desempeño.

"Las sociedades que exportan son las que perduran, y las que producen pueden sostener al país ante cualquier situación", sostuvo, al reiterar el respaldo del MICM a empresarios y productores.

Recorrido

Tras el encuentro, el funcionario recorrió las instalaciones de Sakira Manufacturing, empresa textil que es el mayor empleador del parque, con cerca de 1,850 puestos de trabajo, seguida por Five Star, con alrededor de 1,100 colaboradores.

El Parque Zona Franca de La Vega también alberga empresas del sector agroindustrial y mantiene todas sus naves ocupadas, mientras se discutieron nuevas oportunidades de expansión para Sakira Manufacturing y otras compañías textiles, así como la posibilidad de construir una nave destinada a asociaciones de productores agroindustriales para diversificar la actividad productiva del parque.

