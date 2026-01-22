República Dominicana compró menos vehículos en 2025; la importación cayó 2.72 %

Al cierre del año pasado, a la República Dominicana ingresaron 131,253 vehículos de todo tipo, 3,673 unidades menos que las 134,926 reportadas en el 2024, para un descenso de 2.72 %, marcado por una menor demanda de automóviles y paralelamente, un crecimiento en las compras a China.

En ese sentido, el valor de las importaciones disminuyó 73.8 millones de dólares, pasando de 2,018.1 millones en el 2024 a 1,944.3 millones el año pasado.

Esta reducción se dio tanto en los vehículos nuevos (51,537 unidades) como en los usados (79,716), que presentaron bajas de 2.22 % y de 3.05 % respectivamente, de acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Diario Libre contactó a varios representantes del sector importador para entender por qué este descenso en las importaciones, pero no recibió respuesta al cierre de esta entrega informativa.

Menos carros

Los automóviles siguen perdiendo un terreno cada vez más ocupado por las yipetas: el año pasado, ingresaron 28,494 carros, para una reducción de 11.06 % respecto a las 32,039 unidades al 2024.

En contraste, las yipetas tuvieron una participación del 45.87 % en las importaciones con 60,203 unidades, que representaron una inversión de 1,087 millones de dólares versus 214.7 millones destinados para la compra de vehículos al cierre del 2025.

Aun así, apenas se importaron 103 unidades por encima de las 60,100 traídas en el 2024, para un crecimiento de 0.17 %.

En cuanto a otros tipos de vehículos, también se observan bajas. En la compra de vehículos de carga fue de 28,494 unidades (11.06 % por debajo de los 32,039 del 2024, y los autobuses, con 3,277, 8.26 % menos que las 3,572 unidades del mismo período analizado).

En contraste, al país se trajeron 1,062 unidades adicionales de vehículos turísticos, totalizando las 4,945 unidades el año pasado y reflejando un alza de 27.35 % respecto a los 3,883 vehículos del 2024.

China, el tercer proveedor

Las compras de vehículos procedentes de China aumentaron en un 29.44 % el año pasado, siendo el país de origen que lideró el crecimiento en un contexto en el que las importaciones desde otras naciones bajaron entre un 3.01 % y un 26.73 %.

Desde el gigante asiático se trajeron al país 19,522 unidades por un valor de 244.21 millones, lo que lo coloca como el tercer principal proveedor después de Estados Unidos (con 34,863 unidades por un valor de 608.4 millones) y Japón (con 27,622 vehículos por un valor de 359.3 millones de dólares).

Con el ingreso de 4,440 unidades en un año, China desplazó a Corea del Sur, un país que durante años ha mantenido un buen posicionamiento en el mercado dominicano. En el 2025 se trajeron 19,290 unidades de automóviles coreanos, 2,945 por debajo de las 22,235 de 2024, para un descenso de 13.24 %.