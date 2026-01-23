Por cada vehículo nuevo traído desde EE. UU. ingresaron cinco unidades chinas a RD en el 2025

Vehículos chinos de la marca Changan a la venta en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios competitivos y la incorporación de diseños con tecnología moderna y atractiva han hecho que los vehículos nuevos chinos asuman la preferencia de los consumidores en el mercado.

China lideró las importaciones de vehículos nuevos con 14,556 unidades traídas en el 2025, mientras que desde los Estados Unidos solo se importaron 2,944 vehículos nuevos.

Así, hay cinco automóviles chinos nuevos que se están ofertando por cada unidad traída desde la Unión Americana, de acuerdo al Grupo Unido de la Industria Automotriz de República Dominicana (Guía-RD), que además explicó que la baja en las importaciones de vehículos al mercado dominicano en sentido general permitió a los importadores reducir las brechas entre la oferta y la demanda.

"Aunque los vehículos originarios de Estados Unidos vienen exentos de gravamen arancelario por el DR-Cafta (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), ese país solo lidera las importaciones de vehículos usados con 32,700 unidades (...), mientras que de China solo llegan 505 vehículos de medio uso", detalló el gremio.

Indicó que los consumidores dominicanos están optando por los vehículos del gigante asiático debido a que representan una inversión segura y con garantía de un concesionario autorizado, lo que evita "el riesgo de aventurarse en adquirir un vehículo usado cuyo desgaste y procedencia se desconocen".

Los vehículos nuevos bajan de precio

A esta tendencia se suma que el valor FOB de los vehículos nuevos bajó a 22,228 dólares promedio, lo que contribuyó a que el consumidor se inclinara por comprar más vehículos nuevos que usados. El valor FOB (Franco a Bordo) es el costo de una mercancía en el puerto de origen, incluyendo el precio del producto, gastos de embalaje, transporte local y trámites de exportación, pero que excluye el flete internacional y el seguro hasta el destino final.

Esto también incentivó a los concesionarios e importadores de vehículos nuevos a diversificar la oferta para orientarla a los nuevos requerimientos del mercado, lo que les llevó a transformar la oferta con la introducción de vehículos híbridos y superhíbridos.

Estos modelos –cuya importación creció en un 54.7 % el año pasado– agregó valor a la oferta de automóviles nuevos, "con mejor rendimiento de combustible y garantías superiores por parte del fabricante y el concesionario".

¿Por qué bajaron las importaciones de vehículos?

La reducción en el ingreso de vehículos al mercado dominicano en el 2025 permitió a los importadores corregir la brecha entre la oferta y la demanda, en momentos en que la economía mostraba una desaceleración que mermó la capacidad de compra de los consumidores.

Guía-RD detalló que el sector automotriz dominicano ha partido de un dinamismo sostenido durante más de una década, con una tasa de crecimiento promedio de 8 % anual. Esto hizo que en algunos años –como en el 2023– los importadores adquirieran un sobrestock que vino a estabilizarse mediante la reducción de compras en años siguientes.

"Esto explica que en el 2025 las importaciones globales de vehículos de motor cayeran en 4 % con relación al 2024", explicó Guía-RD tras analizar los datos de Aduanas, excluyendo las categorías de vehículos turísticos. Al incluirlos, las importaciones caen en un 2.72 %.

Ante un escenario global de incertidumbre y de presiones inflacionarias, las autoridades implementaron una política monetaria restrictiva que redujo el dinero circulante, a su vez que aumentó las tasas de interés activas a los préstamos personales y de consumo para colocarlas en un 19.4 % anual.

Esto hizo que los consumidores cambiaran su patrón al ver reducida su capacidad de compra, y eso también incentivó a los concesionarios e importadores de vehículos nuevos en diversificar la oferta para orientarla a los nuevos requerimientos del mercado.

