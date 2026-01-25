¿Qué han hecho los puertos de carga en RD para digitalizar su procesos?

Aunque la República Dominicana cuenta con 16 puertos, distribuidos en tres regiones del territorio: norte, sur y este, la carga marítima que entra y sale del país depende principalmente de dos terminales: las de Haina y Caucedo.

Esas dos infraestructuras concentraron el 67.6 % del total de la carga que movilizó el país en el 2025, la cual ascendió a 38.3 millones de toneladas métricas, sumando entre ambos puertos 25.9 millones, de acuerdo con las cifras de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

Las estadísticas reflejan que el año pasado, por los dos muelles de Haina, bajo operación de la empresa HIT Puerto Río Haina, transitaron 14.1 millones de toneladas métricas de carga, cifra que en el caso de la terminal de Caucedo, gestionada por DP World Dominicana, ascendió a 11.8 millones de toneladas.

Te puede interesar Dos puertos movilizan la mayor parte de la carga marítima dominicana

Pero los avances tecnológicos han permitido que la movilización de ese volumen de carga sea más eficiente y productivo. HIT Río Haina afirma que las acciones de digitalización en sus operaciones "han mejorado bastante la parte de la fluidez, visibilidad, precisión y seguridad en sus procesos logísticos, sin necesidad de automatización total".

La compañía aclara que, en mercados como el dominicano, por variabilidad de carga, escala y necesidad de flexibilidad, "la automatización total no es el destino natural en el corto o mediano plazo", precisando que su enfoque ha sido automatización selectiva y herramientas digitales que mejoran productividad sin requerir esquemas de alto costo fijo.

Destaca que las mejoras logradas a partir de la implementación de herramientas digitales ha dejado como resultado "más productividad, mejor uso de equipos y espacio y una mayor seguridad".

Cita como ejemplo la planificación de buques y el patio (parte de la terminal donde se colocan los contenedores), explicando que anteriormente existía una coordinación más manual y reactiva, con reportes estáticos, mientras que en la actualidad hay un control y ajustes en tiempo real vía el Sistema Operativo de Terminal (TOS), que incluyen secuencias optimizadas.

También resalta entre sus iniciativas de digitalización las cámaras de lectura de contenedores y placas, validaciones electrónicas para acelerar entradas y salidas; telemetría y control operacional en equipos (sensores, monitoreo de rendimiento, geolocalización) para mejor mantenimiento y uso de activos y seguridad apoyada en tecnología: videovigilancia, control biométrico, tarjetas de proximidad y analítica para alertas tempranas, entre otras.

Por los dos muelles que maneja HIT arribaron durante el año pasado casi un tercio de los buques que atracaron en puertos dominicanos. En el 2025, esa terminal recibió 1,779 barcos, una cifra que representó el 29.3 % del total del período, que ascendió a 6,068 embarcaciones.

La cantidad de barcos que recibió esa terminal implica un aumento de 85 unidades, equivalente a un 5 % más, con relación a los 1,694 buques que atracaron en ambos muelles en 2021, según los registros de Apordom. En ese período a los puertos dominicanos llegaron 4,837 embarcaciones.

Empleos más técnicos

La República Dominicana finalizó el 2023 con una puntuación de 0.7 en un índice para evaluar el nivel de infraestructura TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) para el uso, adopción y adaptación de tecnologías de frontera, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

La operadora portuaria de Haina descarta que las acciones de automatización afecten el empleo, asegurando que estás han sido un complemento al trabajo humano y que contribuyen a aumentar las funciones de mayor valor, como analítica, control digital, mantenimiento especializado y planificación operativa.

Al hablar sobre el futuro del sector portuario, HIT Río Haina proyecta empleos más técnicos y especializados, mayores procesos digitales, apoyo analítico y automatización puntual, equipos más eficientes y eléctricos. Adelanta que la inteligencia artificial será pieza clave en el fomento, desarrollo e implementación de estas estrategias.

"Nuestro enfoque tecnológico busca mejorar el trabajo humano, no reemplazarlo. Se reducen tareas repetitivas, pero se gana eficiencia, estandarización y seguridad. Vemos un futuro más tecnológico y digital, pero no sin personas", declara.

Profundizar la digitalización

La empresa cuenta que tiene dentro de sus planes la profundización de sus procesos de digitalización, con acciones que incluyen: optimización inteligente del patio y asignación dinámica de equipos, analítica avanzada e inteligencia artificial aplicada a planificación y mantenimiento predictivo para anticipar picos operativos y reducir fallas, entre otros.

"Todo esto responde a una lógica de eficiencia incremental, costo-efectiva y acorde con el volumen de nuestra operación", añade.

El otro operador portuario citado en esta historia fue consultado sobre sus procesos de automatización, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.