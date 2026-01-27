×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
emprendimientos
emprendimientos

La Alcaldía del DN y Cámara Santo Domingo incentivarán emprendimientos desde Centro Futuro

El programa "Impulsa tu futuro" dotará de herramientas financieras, digitales y de formalización a estudiantes de Cristo Rey

    Expandir imagen
    La Alcaldía del DN y Cámara Santo Domingo incentivarán emprendimientos desde Centro Futuro
    La alcaldesa del DN, Carolina Mejía (izq.) y la presidenta de la CCPSD Lucile Houllemont (der.) tras suscribir el acuerdo. (FUENTE EXTERNA)

    Más de 250 jóvenes que cursan carreras técnicas en el Centro Futuro, ubicado en el sector Cristo Rey, serán beneficiados con el programa "Impulsa tu futuro", una iniciativa orientada a convertir su formación en emprendimientos sostenibles y formales.

    El programa se ejecutará mediante una alianza entre el Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Internacional, gestionado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD).

    Está dirigido a estudiantes de áreas técnicas como belleza, electricidad, decoración con globos y farmacia.

    Durante el acto de firma del acuerdo, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, afirmó que en la institución entienden que "el crecimiento de un país empieza en sus barrios, en sus calles y, sobre todo, en las manos de quienes deciden aprender un oficio para transformar su realidad", al resaltar el enfoque comunitario del programa.

    RELACIONADAS

    Pilares del programa

    La iniciativa contempla un esquema de capacitación basado en cuatro pilares adaptados a la realidad del mercado actual:

    • Marca personal, para fortalecer la comunicación y la presencia profesional
    • Capacidad comercial y digital, con estrategias de venta, uso de redes sociales y creación de contenido
    • Salud financiera, que incluye nociones de contabilidad, control de ingresos y egresos y cálculo de precios para asegurar la rentabilidad;
    • Proceso de formalización de los negocios.

    Como parte de "Impulsa tu futuro", se implementarán módulos educativos trimestrales en liderazgo, comunicación, emprendimiento, gestión empresarial y formalización de negocios. Además, se desarrollarán talleres, capacitaciones y eventos institucionales que permitirán el intercambio de experiencias, metodologías y recursos técnicos entre el Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Internacional y el Centro Futuro.

    Centro Futuro es una iniciativa impulsada por la Alcaldía del Distrito Nacional para ofrecer capacitación técnica gratuita a jóvenes de escasos recursos, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

    Hasta la fecha, el centro ha impactado a más de 850 personas, certificadas en áreas que van desde Esports e Inteligencia Artificial hasta peluquería y costura.

    El acuerdo de colaboración interinstitucional fue firmado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.