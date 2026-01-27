La Alcaldía del DN y Cámara Santo Domingo incentivarán emprendimientos desde Centro Futuro

La alcaldesa del DN, Carolina Mejía (izq.) y la presidenta de la CCPSD Lucile Houllemont (der.) tras suscribir el acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 250 jóvenes que cursan carreras técnicas en el Centro Futuro, ubicado en el sector Cristo Rey, serán beneficiados con el programa "Impulsa tu futuro", una iniciativa orientada a convertir su formación en emprendimientos sostenibles y formales.

El programa se ejecutará mediante una alianza entre el Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Internacional, gestionado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD).

Está dirigido a estudiantes de áreas técnicas como belleza, electricidad, decoración con globos y farmacia.

Durante el acto de firma del acuerdo, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, afirmó que en la institución entienden que "el crecimiento de un país empieza en sus barrios, en sus calles y, sobre todo, en las manos de quienes deciden aprender un oficio para transformar su realidad" , al resaltar el enfoque comunitario del programa.

Pilares del programa

La iniciativa contempla un esquema de capacitación basado en cuatro pilares adaptados a la realidad del mercado actual:

Marca personal , para fortalecer la comunicación y la presencia profesional

, para fortalecer la comunicación y la presencia profesional Capacidad comercial y digital, con estrategias de venta, uso de redes sociales y creación de contenido

y digital, con estrategias de venta, uso de redes sociales y creación de contenido Salud financiera , que incluye nociones de contabilidad, control de ingresos y egresos y cálculo de precios para asegurar la rentabilidad;

, que incluye nociones de contabilidad, control de ingresos y egresos y cálculo de precios para asegurar la rentabilidad; Proceso de formalización de los negocios.

Como parte de "Impulsa tu futuro", se implementarán módulos educativos trimestrales en liderazgo, comunicación, emprendimiento, gestión empresarial y formalización de negocios. Además, se desarrollarán talleres, capacitaciones y eventos institucionales que permitirán el intercambio de experiencias, metodologías y recursos técnicos entre el Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Internacional y el Centro Futuro.

Centro Futuro es una iniciativa impulsada por la Alcaldía del Distrito Nacional para ofrecer capacitación técnica gratuita a jóvenes de escasos recursos, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

Hasta la fecha, el centro ha impactado a más de 850 personas, certificadas en áreas que van desde Esports e Inteligencia Artificial hasta peluquería y costura.

El acuerdo de colaboración interinstitucional fue firmado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont.

Leer más República Dominicana busca dinamizar exportaciones y atraer inversión desde Portugal