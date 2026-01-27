×
Acreditan al Aeropuerto de Punta Cana por su compromiso con el cuidado del medioambiente

La terminal aérea anunció la obtención de la acreditación Airport Carbon Accreditation nivel tres

    Expandir imagen
    Acreditan al Aeropuerto de Punta Cana por su compromiso con el cuidado del medioambiente
    Aviones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

    El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) anunció este martes la obtención de la acreditación Airport Carbon Accreditation (ACA) nivel 3, un reconocimiento internacional que respalda su compromiso con el cuidado del medioambiente, la reducción de emisiones y la transparencia en sus operaciones.

    Este avance consolida al PUJ como un referente en sostenibilidad en la región del Caribe, reflejando una gestión responsable y consciente de su impacto ambiental, alineada con las mejores prácticas del sector aeroportuario a nivel internacional, según indicó la empresa a través de un comunicado de prensa. 

    • Desde sus inicios, el Aeropuerto de Punta Cana ha incorporado la sostenibilidad como un pilar fundamental de su modelo de desarrollo, incorporándola como un criterio clave en su gestión operativa, en la planificación de sus infraestructuras y en su visión de crecimiento a largo plazo.

    La obtención de esta acreditación es el resultado del trabajo conjunto de toda la comunidad aeroportuaria, que incluye aerolíneas, operadores, proveedores, aliados estratégicos y socios institucionales, quienes han sumado esfuerzos para avanzar hacia un modelo de operación más sostenible.

    Colaboración de los actores

    "Este reconocimiento es el resultado del compromiso y la colaboración de todos los actores que forman parte de nuestra comunidad aeroportuaria. Demuestra que, cuando trabajamos de manera alineada, es posible generar un impacto positivo y duradero", afirmó Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside de la terminal aérea.

    Con este nuevo hito, el Aeropuerto de Punta Cana reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a una industria de la aviación más responsable, transparente y resiliente, tanto en el Caribe como en América Latina.

