Las exportaciones dominicanas hacia la Mancomunidad aumentan en US$2,400 millones en 2025

El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, Fernando González Nicolás. ( FUENTE EXTERNA )

Las exportaciones de la República Dominicana hacia los países de la Mancomunidad registraron un crecimiento interanual de 44 % en 2025, al pasar de 1,398 millones de dólares en 2024 a 2,482 millones el año pasado, lo que representa un aumento absoluto de 1,084 millones de dólares.

Esto consolida a los países de la Mancomunidad como socios relevantes para las exportaciones dominicanas, con potencial también en materia de inversión extranjera, comercio y turismo.

Según el informe anual de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana del año pasado, la India se posicionó como el segundo mayor mercado de exportación para el país, con compras por 1,515 millones de dólares, sólo por detrás de los Estados Unidos.

Países destino

Otros destinos importantes dentro de la Mancomunidad fueron:

Canadá, con 491 millones de dólares

Jamaica , con 103 millones de dólares

Gran Bretaña , con 95 millones de dólares

Guyana, con 55 millones de dólares

Trinidad, con 49 millones de dólares

Singapur, con 29 millones de dólares

Barbados, con 19 millones de dólares

Australia, con 14 millones de dólares

Malasia, con 11 millones de dólares.

Los resultados del último año evidencian un proceso de diversificación del comercio exterior dominicano, al ampliar su presencia en mercados fuera de los tradicionales.

Un conglomerado de consumidores potenciales

El documento también resalta que los 56 países que integran la Mancomunidad concentran una población de 2,700 millones de habitantes, equivalente al 33 % de la población mundial.

Solo en el segmento de comestibles, estos países importan alrededor de 224,000 millones de dólares anuales, lo que representa un mercado de alto potencial para los productores dominicanos.

En cuanto a la inversión extranjera, el informe subraya la presencia en el país de empresas de la Mancomunidad como Scotiabank, Barrick, Gildan, JMMB, Corporación Minera Dominicana (Cormidom), Edrington, Unilever y Jamaica Producers, entre otras.

Asimismo, se destaca el impacto reciente de capitales británicos canalizados a través de la Corporación para el Desarrollo de la Mancomunidad (CDC) en sectores como energía eléctrica, banca, zonas francas, agricultura y hotelería, entre otros

Cumbre de jefes de estado de la mancomunidad

El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, Fernando González Nicolás, calificó el año 2026 como "promisorio", debido a las oportunidades que ofrecen estos mercados y al posicionamiento internacional del país.

Indicó que la Cumbre de Jefes de Estado de la Mancomunidad, que se celebrará este año en la región del Caribe, permitirá fortalecer los vínculos con líderes políticos y empresariales de los 56 países miembros.

Además, señaló que la Mesa continuará desarrollando talleres, misiones, seminarios y encuentros para impulsar las relaciones bilaterales, con énfasis en India, Canadá, Jamaica, Trinidad y los territorios británicos de ultramar.

Sobre la Mesa de los Países de la Mancomunidad La Mesa de los Países de la Mancomunidad es una entidad sin fines de lucro que promueve las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y los países miembros de la Mancomunidad. Agrupa a las cámaras de comercio binacionales de países como Gran Bretaña, Jamaica, India, Trinidad, Canadá, Guyana y las Islas Turcas y Caicos, y mantiene acuerdos interinstitucionales con distintos sectores empresariales a nivel nacional.