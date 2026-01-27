Pinterest despedirá un 15 % de su plantilla para impulsar la inteligencia artificial

La red social Pinterest reducirá su plantilla hasta en un 15 % y el espacio de sus oficinas para finales de septiembre con el objetivo de centrarse en impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), anuncio que provocó que sus acciones cayeran un 8 % en Wall Street este martes.

Pinterest, que en abril de 2025 contaba con más de 4,500 empleados a nivel mundial, indicó además que está reasignando recursos a equipos centrados en la IA y priorizando productos y capacidades basados en IA, a la vez que reestructura su estrategia de ventas y marketing, de acuerdo con CNBC.

El medio especializado destacó que la red social busca integrar IA en su plataforma para mostrar contenido más personalizado y relevante a los usuarios.

Automatización de la plataforma

Pinterest ha lanzado más herramientas de publicidad automatizadas para los especialistas en marketing debido a la fuerte competencia de TikTok, Facebook e Instagram.

La compañía indicó además que espera registrar cargos de reestructuración antes de impuestos de entre 35 y 45 millones de dólares.