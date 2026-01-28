Arajet estrena sus nuevas oficinas en el Polígono Central

Nuevas oficinas de Arajet en las instalaciones de Westpark. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Dos escáneres que emulan el autogate al llegar al lobby, pinturas que recrean la llegada de los pasajeros a la República Dominicana, un amplio espacio de cubículos al aire abierto y hasta salones de juegos para un afterwork después del trabajo: así ha acomodado Arajet sus nuevas oficinas.

Inauguradas este miércoles en el Westpark -un espacio de coworking dentro de la torre Silver Sun Gallery en la avenida Tiradentes-, la aerolínea dominicana se establece en el Polígono Central por primera vez desde su lanzamiento en el 2022, como parte de sus planes de crecimiento y expansión del personal.

El diretor ejecutivo de Arajet (CEO, siglas en inglés), Víctor Pacheco, aseguró que desde hace un mes trabajan alrededor de 320 empleados de sus áreas administrativas, lo que le ha permitido a la empresa descogestionar el espacio que ocupaba en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), donde se mantienen laborando los trabajadores de las áreas operativas.

"Estamos muy contentos; en Westpark hemos creado un espacio muy cómodo, con 100 parqueos para nuestros empleados y tenemos todas las áreas integradas aquí, menos el área de operaciones; que es el área de operaciones continúa en el área comercial del Aeropuerto de las Américas", manifestó Pacheco.

Indicó que se encuentran ocupando los espacios desde hace apenas un mes, por lo que todavía se encuentran en proceso de mudanza. El ejecutivo espera ampliar aún más las instalaciones para el final del año, con el objetivo de integrar a toda el área corporativa de la compañía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/inauguracion-de-las-nuevas-oficinas-de-arajet-88a09052.jpeg El CEO de Arajet, Víctor Pacheco (centro) encabezó la inauguración de las nuevas oficinas de la compañía. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/victor-pacheco-5378892f.jpeg El CEO de Arajet, Víctor Pacheco durante la presentación de los resultados de la compañía en el 2025 y las metas para el 2026. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Empleos creados por Arajet

Durante sus años de operaciones, Arajet ha creado alrededor de 800 empleos directos y se ha mantenido capacitando a su personal, alcanzando que el 99 % del equipo de cabina que ofrece los servicios a bordo sea dominicano.

En el 2025, la empresa consiguió aumentar en un 61 % la cantidad de pilotos dominicanos contratados.

Además, el 51 % de su directiva está conformada por mujeres, lo que muestra el interés de la empresa por la gestión.

Para el cierre de este año, la compañía espera superar la creación de 1,000 empleos directos y los más de 2,500 empleos directos, en consonancia con su plan de expansión, que incluye ampliar de 13 a 17 la cantidad de aeronaves que prestan el servicio.

Amenidades

Las oficinas están ubicadas en el tercer piso de West Park y ocupan dos niveles; los espacios incluyen:

Área de recepción y lobby

Cubículos a espacio abierto organizados por áreas

Salones de reuniones

Salón de capacitaciones

Área abierta tipo anfiteatro para la celebración de eventos

Áreas de comedor y baños

Salón de juegos y áreas recreativas.