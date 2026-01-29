Grupo SID y escuela de negocios española firman acuerdo para otorgar becas a colaboradores

La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, y el director de Formato Educativo, Hugo Domínguez durante la firma del acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo SID firmó un acuerdo de colaboración con Formato Educativo, Escuela de Negocios con sede en España, para ofrecer a sus colaboradores más de 150 becas internacionales de posgrado, como parte de su estrategia de fortalecimiento del talento humano.

El convenio permitirá acceder a programas de maestría en 70 especialidades, en modalidad virtual y semipresencial, con titulaciones avaladas por Formato Educativo y respaldo académico de instituciones como Harvard Business Impact y la Universidad de Vitoria-Gasteiz. La iniciativa se desarrolla a través del programa EducaSID.

La alianza fue formalizada en un acto encabezado por la presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, y el director de Formato Educativo, Hugo Domínguez, quienes destacaron la formación continua como una inversión estratégica para enfrentar los retos de un entorno empresarial en constante transformación.

Palabras de Ligia Bonetti

Durante el acto, Bonetti señaló que "el crecimiento sostenible de las organizaciones está directamente ligado al desarrollo de las personas. En Grupo SID concebimos la formación continua como una inversión estratégica que fortalece la capacidad de adaptación, eleva la calidad de las decisiones y prepara a nuestros equipos para liderar en contextos de transformación permanente".

Por su parte, Domínguez subrayó que "Grupo SID es un actor relevante en el desarrollo económico y social de la República Dominicana y que esta alianza representa un encaje natural entre dos instituciones que comparten la convicción de que la educación es una palanca fundamental para el crecimiento del talento, la innovación y la sostenibilidad".

En el último año, Grupo SID registró cerca de 99,000 horas de capacitación en áreas clave como liderazgo, sostenibilidad, calidad y ciberseguridad, a lo que se suma su Programa de Becas, que actualmente mantiene 150 becas activas para colaboradores, sus hijos y estudiantes de la comunidad.