Sanz Lovatón proyecta a RD como socio confiable en el comercio de América Latina y el Caribe

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, posicionó a la República Dominicana como el socio comercial más confiable y estratégico del Caribe, durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Un comunicado de prensa señala que, al intervenir en la mesa técnica de alto nivel "Comercio en un mundo fragmentado: oportunidades para América Latina y el Caribe", organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el funcionario destacó que la respuesta dominicana ante la incertidumbre global ha sido una política de Estado clara: institucionalidad, apertura comercial y modernización industrial.

"En un mundo fragmentado, el capital no solo busca rentabilidad, busca refugio y aliados con valores compartidos. Bajo la visión del presidente Luis Abinader, República Dominicana ha pasado de ser un destino de inversión a convertirse en un Hub Logístico de clase mundial y una plataforma segura para el nearshoring y el friend-shoring", afirmó Sanz Lovatón ante líderes globales.

"No estamos hablando solo de ensamblaje; estamos hablando de integrar a la República Dominicana en las cadenas de valor más sofisticadas del planeta, como la de los dispositivos médicos y los semiconductores. Esto es sinónimo de empleos de mayor calidad y transferencia tecnológica", enfatizó.

Sanz Lovatón compartió el panel con figuras clave del comercio mundial, lo que reafirma el peso específico del país en la discusión regional. Entre los panelistas estuvieron Antoni Estevadeordal, del Georgetown Americas Institute; Luz María de la Mora (UNCTAD); Elvire Fabry, del Instituto Jacques Delors de París; y Fukunari Kimura, de IDE-JETRO.

El ministro concluyó señalando que la participación del país en estos foros no es protocolar, sino estratégica: "Estamos aquí para proyectar a una República Dominicana que ya no es espectadora, sino protagonista de las soluciones que la región necesita para crecer".

