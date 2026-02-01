Aduanas dice logró el mejor enero de su historia con RD$21,198 millones en recaudaciones
El monto representa un aumento de 6.03 % en comparación con enero de 2025, cuando se recaudaron 19,993 millones de pesos
La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este domingo que cerró el mes de enero con 21,198 millones de pesos en recaudaciones, la cifra más alta registrada en la historia de la institución para ese mes.
El monto representa un aumento de 6.03 % en comparación con enero de 2025, cuando se recaudaron 19,993 millones de pesos, lo que supone 1,204.77 millones adicionales.
- De acuerdo con una nota de prenda de la DGA, el resultado superó la meta establecida para enero en más de RD$496 millones, alcanzando un cumplimiento de 102.4 %.
La Dirección General de Aduanas proyecta recaudar más de RD$266,100 millones en 2025
Nelson Arroyo asume Aduanas enfocado en aumentar las recaudaciones y facilitar más el comercio
Arroyo indicó, además, que continuará trabajando en el posicionamiento de la República Dominicana como un hub logístico regional, apoyado en su ubicación estratégica, la infraestructura portuaria y aeroportuaria, la conectividad del país y la aplicación de los reglamentos de la Ley de Aduanas 168-21.