Aduanas dice logró el mejor enero de su historia con RD$21,198 millones en recaudaciones

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este domingo que cerró el mes de enero con 21,198 millones de pesos en recaudaciones, la cifra más alta registrada en la historia de la institución para ese mes.

El monto representa un aumento de 6.03 % en comparación con enero de 2025, cuando se recaudaron 19,993 millones de pesos, lo que supone 1,204.77 millones adicionales.

De acuerdo con una nota de prenda de la DGA, el resultado superó la meta establecida para enero en más de RD$496 millones, alcanzando un cumplimiento de 102.4 %.

8 de enero, se comprometió a fortalecer las recaudaciones, contribuir al equilibrio presupuestario y facilitar el comercio exterior.

El director general de Aduanas, calificó el desempeño como un paso importante para la meta anual de 294 mil millones de pesos fijada para 2026. Recordó que, al asumir el cargo el pasado 8 de enero, se comprometió a fortalecer las recaudaciones, apoyado en su ubicación estratégica, la infraestructura portuaria y aeroportuaria, la conectividad del país y la aplicación de los reglamentos de la Ley de Aduanas 168-21.