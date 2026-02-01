×
Aduanas dice logró el mejor enero de su historia con RD$21,198 millones en recaudaciones

El monto representa un aumento de 6.03 % en comparación con enero de 2025, cuando se recaudaron 19,993 millones de pesos

    Expandir imagen
    Aduanas dice logró el mejor enero de su historia con RD$21,198 millones en recaudaciones
    Aduanas es dirigida por Nelson Arroyo. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este domingo que cerró el mes de enero con 21,198 millones de pesos en recaudaciones, la cifra más alta registrada en la historia de la institución para ese mes.

    El monto representa un aumento de 6.03 % en comparación con enero de 2025, cuando se recaudaron 19,993 millones de pesos, lo que supone 1,204.77 millones adicionales.

    • De acuerdo con una nota de prenda de la DGA, el resultado superó la meta establecida para enero en más de RD$496 millones, alcanzando un cumplimiento de 102.4 %.
    El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, calificó el desempeño como un buen inicio para la meta anual de 294 mil millones de pesos fijada para 2026. Recordó que, al asumir el cargo el pasado 8 de enero, se comprometió a fortalecer las recaudaciones, contribuir al equilibrio presupuestario y facilitar el comercio exterior.

    Arroyo indicó, además, que continuará trabajando en el posicionamiento de la República Dominicana como un hub logístico regional, apoyado en su ubicación estratégica, la infraestructura portuaria y aeroportuaria, la conectividad del país y la aplicación de los reglamentos de la Ley de Aduanas 168-21.

