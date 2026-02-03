Constructores del Cibao piden modernizar el sistema de permisos

La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) afirmó que uno de los principales retos que enfrenta el sector es un sistema de permisos que requiere modernización, particularmente en la coordinación interinstitucional, la consolidación de requisitos y estandarización de procedimientos, factores que actualmente dificultan el avance de proyectos técnicamente viables.

La organización criticó que, en la práctica, un solo proyecto puede requerir hasta 131 permisos distintos, distribuidos en alrededor de 16 instituciones públicas, varios de los cuales podrían consolidarse bajo un marco normativo unificado.

Apuntó que esta fragmentación del proceso prolonga los plazos de aprobación y genera incertidumbre para los inversionistas, por lo que una mayor coordinación interinstitucional representaría un avance significativo para la seguridad jurídica y la atracción de inversión.

Aprocovici destacó el potencial económico que representaría la modernización del sistema de permisos, dada la capacidad del sector construcción para generar empleo, dinamizar el consumo y activar cadenas productivas en todo el país.

El gremio subrayó que esta situación representa una oportunidad importante, dado que existe una demanda insatisfecha de viviendas e infraestructura y un entorno macroeconómico favorable.

"La República Dominicana tiene las condiciones y los recursos para crecer más. Estamos convencidos de que, trabajando de la mano con las autoridades en la modernización de los procesos, podemos desbloquear ese potencial en beneficio de todos", declaró el presidente de Aprocovici, Sandy Rodríguez.

La asociación propuso al Gobierno trabajar en conjunto en una modernización integral del sistema de permisos, orientada a simplificar trámites, consolidar requisitos y establecer plazos claros, predecibles y verificables, manteniendo los controles técnicos y ambientales necesarios, transitando hacia un esquema basado en reglas claras, procesos estandarizados y mayor coordinación interinstitucional, que beneficie tanto al sector privado como a las instituciones públicas.

La entidad empresarial también destacó la importancia de fortalecer la inversión pública en infraestructura productiva como complemento a la inversión privada.

Sugirió, en la medida de las posibilidades presupuestarias, una mayor priorización de la inversión de capital en infraestructura, la cual podría generar un importante efecto multiplicador en la economía.

Fondos de pensiones

El gremio también planteó la posibilidad de aprovechar de manera más activa el ahorro interno de largo plazo, en particular los fondos de pensiones, como fuente de financiamiento para proyectos productivos.

Aprocovici sostuvo que, con reglas claras, criterios técnicos rigurosos y la supervisión adecuada de las autoridades competentes, estos recursos podrían contribuir al desarrollo urbano y a la generación de empleo, salvaguardando en todo momento la seguridad de los fondos previsionales.