Sultan Ahmed bin Sulayem destaca estabilidad económica de RD y desarrollo turístico de Punta Cana

Chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, durante panel en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 en Dubái. ( FUENTE EXTERNA )

El chairman y CEO del grupo logístico DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, resaltó la estabilidad económica de la República Dominicana y el crecimiento del sector turístico, especialmente en la zona de Punta Cana.

“El país es atractivo porque hay confianza, hay flujo económico y hay un gobierno que apoya el desarrollo de los negocios”, afirmó bin Sulayem al referirse al clima de inversión del país caribeño, durante su participación en un panel de alto nivel en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, celebrada en Dubái.

En cuanto al turismo, bin Sulayem señaló que la evolución de Punta Cana demuestra cómo una visión estratégica puede transformar un territorio en un centro de desarrollo con conexiones directas hacia América y Europa.

El ejecutivo compartió panel con el presidente dominicano, Luis Abinader, y recordó que su empresa acumula 25 años de operaciones en el país.

DP World en la infraestructura logística

Por más de dos décadas, DP World ha ejecutado proyectos de infraestructura logística y aeroportuaria que han fortalecido la conectividad con América Latina y Estados Unidos, e integrado al país en las cadenas globales de suministro.

Al hablar sobre los inicios de sus operaciones en el país, el empresario árabe explicó que el aeropuerto donde comenzaron “era solamente un punto de transición”, pero que pronto identificaron el potencial de desarrollo “entre el aeropuerto y el puerto en términos de valor agregado”.

“Muchos pensaron que no iba a funcionar, pero lo hicimos. Hoy puedo decir con claridad que fue un gran éxito”, señaló. Añadió que “el aeropuerto de hoy es uno de los más avanzados y mejor conectados entre Estados Unidos y América Latina”.

DP World opera la Terminal de Carga Aérea del Punta Cana Free Trade Zone en una alianza con la empresa dominicana Grupo Puntacana. La obra ofrece una infraestructura especializada para gestionar importaciones, exportaciones, operaciones de tránsito y paquetería.

Durante su intervención, destacó la magnitud de la inversión realizada en el país, señalando que el grupo destinó aproximadamente 750 millones de dólares para expandir su infraestructura. Esta inversión, dijo, permitió incrementar la capacidad operativa de 900,000 a 3,100,000 contenedores.

Clima de inversión y liderazgo

Sobre el entorno económico, bin Sulayem aseguró que el entorno confiable del país ha estimulado el interés de compañías extranjeras en establecer operaciones dentro de las zonas francas.

También hizo referencia al rol del liderazgo gubernamental. “El liderazgo del presidente (Abinader) para los negocios es increíble y muy cercano al sector empresarial”, dijo. Añadió que esta condición crea empleos, “mientras que la falta de liderazgo genera pobreza”.

En su análisis, destacó que la combinación de ubicación geográfica, políticas de incentivo a la inversión y una economía en crecimiento posicionan a República Dominicana como un socio natural dentro del comercio internacional.

En ese sentido, reafirmó el interés del capital extranjero por continuar ampliando su presencia en el país, al que calificó como un modelo de cómo la estabilidad institucional puede traducirse en crecimiento económico.

