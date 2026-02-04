RD participa en reunión ministerial sobre minerales críticos convocada por EE. UU.

Al encuentro asistieron representantes de 50 países y fue inaugurado por el vicepresidente estadounidense, James David "J.D." Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana participó este miércoles en la I Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, convocada por el Gobierno de los Estados Unidos y celebrada en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., donde el país se proyectó como un actor relevante dentro de la estrategia global para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de estos recursos estratégicos.

La delegación oficial estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, acompañados por el asesor presidencial senior Manuel Tavares.

Al encuentro asistieron representantes de 50 países y fue inaugurado por el vicepresidente estadounidense, James David "J.D." Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes destacaron la importancia de contar con redes internacionales confiables para garantizar el acceso a minerales críticos, incluidas las tierras raras, esenciales para el desarrollo tecnológico y la seguridad económica global.

Durante la jornada también intervinieron el asistente especial del presidente Donald Trump y director senior para Cadenas Globales de Suministro, David Copley, así como el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, quienes expusieron los ejes estratégicos del encuentro.

Lineamientos del gobierno dominicano

La participación dominicana se enmarca en los lineamientos del presidente Luis Abinader sobre la gestión responsable del potencial minero del país, particularmente en lo relativo a las tierras raras. En ese sentido, se recuerda la emisión del decreto 453-24, del 20 de agosto de 2024, mediante el cual se creó la Empresa Minera Dominicana (Emidom), entidad pública encargada de la exploración de recursos mineros estratégicos.

Abinader ha calificado el descubrimiento de tierras raras en suelo dominicano como una oportunidad estratégica sin precedentes y ha reiterado la necesidad de desarrollar estos recursos con una visión de futuro y responsabilidad ambiental.

Como parte de su agenda en Washington, la delegación dominicana también participó en un encuentro de alto nivel organizado por el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), titulado "Asegurando el suministro de minerales críticos: diálogo Gobierno-Industria", en el que se discutieron alianzas e inversiones necesarias para fortalecer la estrategia global. En esta actividad se integró la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo.