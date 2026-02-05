Reglamento limitaría margen de acción de los proveedores del Estado

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel , reveló este jueves que se elaboró y acordó una propuesta que limitará la cantidad de actividades comerciales a las que se pueden dedicar los proveedores del Estado dominicano.

Pimentel advirtió que las empresas que vendan a las instituciones públicas solo tendrán en el registro de proveedores las cinco actividades comerciales que tengan identificadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

"Nosotros no podemos seguir teniendo proveedores que se dediquen a todo. No podemos seguir teniendo proveedores que tienen el catálogo completo: reparan aviones, venden panes, curan el pecho apretado, hacen de todo. Eso no puede ser", manifestó.

El funcionario, quien habló durante un desayuno organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), comunicó que ya tienen una propuesta para discutirla, aunque indicó que ya los rectores del Estado están de acuerdo con esa propuesta técnica.

"Eso (la propuesta) va a estar en el reglamento del registro de proveedores que va a consulta porque, generalmente, el que se dedica a todo no se dedica a nada", declaró.

Nueva ley

El encuentro de la AIRD fue dedicado al análisis de los alcances, oportunidades y retos que plantea la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas desde la perspectiva del sector industrial.

Durante su ponencia, el titular de Contrataciones Públicas destacó las bondades de la nueva norma, entre ellas el reforzamiento de la producción nacional mediante un incremento de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las licitaciones, pasando de un 20 % en la ley anterior a un 30 % en la vigente.

De igual forma, resaltó el incremento desde un 5 % a un 10 % de la participación de las mipymes lideradas por mujeres.

El presidente del gremio industrial, Julio Virgilio Brache, afirmó que la nueva normativa constituye un hito en el proceso de modernización del Estado dominicano, al redefinir la relación entre el sector público y sus proveedores y fortalecer la contratación pública como instrumento de desarrollo, eficiencia y creación de valor para la sociedad.