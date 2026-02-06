Empresarios ponderan objetivos estratégicos comerciales entre EE. UU y América Latina

Edwin De los Santos, presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica y el Caribe (AACCLA). ( FUENTE EXTERNA )

Durante la reciente conferencia "Perspectivas de las Américas" organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica y el Caribe (AACCLA) líderes gubernamentales y empresariales reunidos en el conclave concluyeron que la innovación y el Estado de derecho son la clave para el crecimiento, fortalecimiento de la confianza e integración ante un comercio global en transformación.

Impacto de la conferencia Perspectivas de las Américas en la región

Edwin De los Santos presidente de AACCLA durante su discurso de apertura subrayó que "el libre comercio y la inversión son motores esenciales del crecimiento y la creación de empleos en las Américas, pero solo pueden desplegar todo su potencial cuando se sustentan en el Estado de derecho, reglas claras y marcos institucionales sólidos que generen confianza y atraigan capital a largo plazo".

Asimismo, el dirigente empresarial, pasado presidente de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (AMCHAMDR) fue enfático al señalar que, en un contexto de cambios profundos en el comercio global, nuestra oportunidad es posicionar al hemisferio occidental no en los márgenes, sino en el centro de la nueva economía mundial, como un socio confiable, competitivo e integrado, basado en valores compartidos".

De manera conjunta, los líderes empresariales de las Américas – Indicó De los Santos- coincidimos en la necesidad de enfrentar las grandes tendencias que están redefiniendo el entorno empresarial, entre ellas la regulación de la inteligencia artificial y el ecosistema digital, asegurando que la innovación avance de la mano con la protección de derechos y la interoperabilidad de estándares.

Asimismo, subrayamos la importancia de fortalecer la seguridad energética de la región, desde los hidrocarburos hasta las energías renovables, así como el desarrollo de minerales críticos y la modernización de las redes eléctricas, mediante políticas estables y predecibles que atraigan inversión de largo plazo.

Agregando que la facilitación del comercio y la convergencia regulatoria como ejes clave para el crecimiento, impulsando la simplificación de los procesos aduaneros, la digitalización y la reducción de barreras no arancelarias, a fin de que las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— puedan integrarse plenamente a las cadenas de valor regionales y globales.

En este contexto, AACCLA desempeña un rol único, tanto como espacio de articulación como red que representa la voz del sector privado estadounidense en el hemisferio, promoviendo el diálogo, la cooperación y soluciones prácticas que impulsen el crecimiento económico y la competitividad regional.

Durante la jornada varios de los exponentes destacaron también la importancia de asegurar la resiliencia de la cadena de suministro en la región como vía para garantizar la transparencia y blindar la economía regional frente a la inestabilidad política.

Participación de autoridades y desafíos del comercio regional

La conferencia reunió 22 Cámaras de Comercio Estadounidenses de 27 países de América Latina y el Caribe, e incluye a empresas que engloban más del 80 % de la inversión estadounidense en la región y contó con la participación del ministro de Comercio e Industrias de República Dominicana, Eduardo Sanz Lovatón, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo.

De igual manera, AMCHAMDR estuvo representada por su vicepresidente ejecutivo, William Malamud. Durante su participación, el ministro Lovatón abordó a la República Dominicana como uno de los principales centros de inversión de América Latina, destacando que el país compite sobre la base de la seguridad jurídica y reglas claras.

Resaltó el dinamismo del intercambio comercial con Estados Unidos, que alcanzó los US$18,977 millones en 2025, así como el crecimiento de la inversión extranjera directa, que aumentó un 11.3 % hasta situarse en US$5,032.3 millones, y el fortalecimiento del país como hub logístico regional, con miras a expandir el nearshoring en manufactura avanzada e integrarse a la cadena de valor de la industria de semiconductores.

Otras participaciones. Los aranceles establecidos por Estados Unidos al resto de las economías fueron señalados a menudo como uno de los principales retos al comercio regional, aunque se identificó la tecnología´ especialmente la inteligencia artificial, como metido capaz de reducir costos logísticos y compensar las cargas impositivas al agilizar los procesos.

La subsecretaria adjunta del Departamento de Comercio de EE. UU. para la administración de comercio internacional para las Americas, Isabella Cascarano, sostuvo por su parte la necesidad de alianzas regionales para reducir la dependencia de Chica, lo que ayudaría a crear una zona economía regional "más rica".

Por su parte, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, defendió el papel de su país para la seguridad energética, la seguridad alimentaria y el suministro de minerales críticos, y llamó a Latinoamérica a dar un paso hacia delante para asegurar que tenga un rol fundamental en este siglo.

"Muchos analistas plantean que el siglo actual es de los países asiáticos y que el siglo venidero sea de los países africanos. Bueno, el desafío es hacer que el siglo también sea latinoamericano", concluyó el diplomático.