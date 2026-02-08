El ministro de Industria y la embajadora de EE. UU. conversan sobre comercio bilateral

La embajadora de Estados Unidos en RD, Leah Francis Campos, y el ministro de Industria Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, recibió a la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, en una reunión enfocada en fortalecer los lazos de cooperación bilateral y ampliar las oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

De acuerdo con una nota de prensa, durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener y reforzar la lucha contra el comercio ilícito, mediante el uso de tecnología, controles más eficientes y una mayor cooperación interinstitucional, con el objetivo de proteger los mercados formales y contribuir a la estabilidad regional.

Te puede interesar Embajadora de EE. UU. en RD resalta potencial del Cibao para atraer inversión y fortalecer comercio

Fortalecimiento de la cooperación en comercio

Los funcionarios expresaron un interés compartido en impulsar la colaboración en la promoción de las zonas francas y en el desarrollo de la industria de los semiconductores, explorando oportunidades de cooperación, fabricación y fortalecimiento de capacidades industriales, en consonancia con las tendencias globales de relocalización de cadenas de suministro.

Según la nota de prensa, en la reunión también se destacó la reciente visita del ministro Sanz Lovatón a Miami, donde participó en encuentros con la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (Aaccla), escenario en el que presentó a la República Dominicana como un socio confiable, competitivo y estratégico para el comercio y la inversión en la región.

En ese contexto, se reiteró el posicionamiento del país como un destino líder para la inversión extranjera, sustentado en su estabilidad económica, seguridad jurídica y un clima de negocios favorable.

Se informó que el Gobierno de Estados Unidos reafirmó, además, su compromiso de mantener relaciones estrechas con la República Dominicana, a la que reconoce como su principal socio comercial en la región.