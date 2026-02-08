El ministro de Industria y la embajadora de EE. UU. conversan sobre comercio bilateral
Ambas autoridades coinciden en la necesidad de implementar tecnología y controles eficientes para combatir el comercio ilícito y proteger los mercados formales
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, recibió a la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, en una reunión enfocada en fortalecer los lazos de cooperación bilateral y ampliar las oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.
De acuerdo con una nota de prensa, durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener y reforzar la lucha contra el comercio ilícito, mediante el uso de tecnología, controles más eficientes y una mayor cooperación interinstitucional, con el objetivo de proteger los mercados formales y contribuir a la estabilidad regional.
Embajadora de EE. UU. en RD resalta potencial del Cibao para atraer inversión y fortalecer comercio
Fortalecimiento de la cooperación en comercio
Los funcionarios expresaron un interés compartido en impulsar la colaboración en la promoción de las zonas francas y en el desarrollo de la industria de los semiconductores, explorando oportunidades de cooperación, fabricación y fortalecimiento de capacidades industriales, en consonancia con las tendencias globales de relocalización de cadenas de suministro.
- Según la nota de prensa, en la reunión también se destacó la reciente visita del ministro Sanz Lovatón a Miami, donde participó en encuentros con la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (Aaccla), escenario en el que presentó a la República Dominicana como un socio confiable, competitivo y estratégico para el comercio y la inversión en la región.
En ese contexto, se reiteró el posicionamiento del país como un destino líder para la inversión extranjera, sustentado en su estabilidad económica, seguridad jurídica y un clima de negocios favorable.
Se informó que el Gobierno de Estados Unidos reafirmó, además, su compromiso de mantener relaciones estrechas con la República Dominicana, a la que reconoce como su principal socio comercial en la región.