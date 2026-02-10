Presidente ejecutivo del Banco Popular proyecta más disminución de tasas

Las utilidades netas del Banco Popular el año pasado fueron 29,737 millones de pesos, para un crecimiento del 10 %, informó ayer su presidente ejecutivo Christopher Paniagua. Y así como dio números positivos para la empresa, también hizo una proyección halagüeña para los clientes: las tasas de interés seguirán con la tendencia a la baja como consecuencia de la política monetaria expansiva arrastrada desde el año pasado.

El ejecutivo reportó que la tasa hipotecaria bajó del 13.50 al 11.50 % hace dos meses. "Eso se va a poner otra vez en 10, en nueve", auguró.

La política monetaria local toma como referencia la de los Estados Unidos, específicamente las decisiones de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), que mantuvo en enero los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50-3.75 %. La tasa del Banco Central dominicano se sitúa en 5.25 % anual.

"Tenemos que manejarnos y esperar que la FED de los Estados Unidos baje su tasa para poder seguir bajando la tasa nuestra", dijo. "Pero yo estoy confiado que, con ese nivel de liquidez (de la economía dominicana), las tasas en sentido general, no solamente la tasa hipotecaria, van a seguir bajando".

El ejecutivo considera necesario "activar la economía un poco más", aunque reconoce que esto tendrá sus repercusiones. "Tal vez un poquito más de inflación a corto plazo, pero va a tener un impacto en el crecimiento económico".

Los números del banco

Paniagua hizo las proyecciones desde el piso 12 de la Torre Popular, el emblemático edificio que se erige en la esquina de las avenidas Jhon F. Kennedy y Máximo Gómez. Sentado en una mesa redonda con ejecutivos de medios de comunicación, pasó balance a las finanzas del banco al cierre del 2025, con las que sostiene el sitial de ser el principal banco privado del país.

Cerró con activos totales por 929,748 millones de pesos, para un crecimiento del 9.4 %.

por de pesos, para un crecimiento del 9.4 %. La cartera de préstamos neta alcanzó 579,145 millones de pesos, para un crecimiento de 42,134 millones.

neta alcanzó de pesos, para un millones. Los depósitos totales ascendieron a 702,933 millones de pesos, para un incremento del 8.9 %.

ascendieron a de pesos, para un incremento del 8.9 %. La tasa de morosidad se situó en 1.55 %.

se situó en 1.55 %. La cobertura de provisiones alcanzó 1.93 veces la cartera vencida .

alcanzó la . El índice de solvencia se situó en 15.55 %, superior al requerimiento regulatorio del 10 %.

del 10 %. El índice de eficiencia cerró en 48.7 %.

La App Popular registró más de 122 millones de transacciones anuales .

registró más de de . El banco destinó 12,000 millones de pesos en inversiones, mantenimientos y licencias tecnológicas.

Bloqueo arbitrario de cuentas El presidente ejecutivo del Banco Popular reveló que le ha externado al presidente de la Suprema Corte de Justicia su preocupación por la práctica de abogados que procuran congelar cuentas bancarias por litigios con un simple acto de alguacil. "Tenemos que trabajar en eso, porque es constantemente", dijo. Respecto al bloqueo arbitrario de cuentas -una acción que el Tribunal Constitucional (TC) frenó mediante una sentencia de octubre 2025- Paniagua garantizó que el Popular se rige por el ente supervisor. "La banca solamente puede congelar los fondos por 72 horas, con una instrucción de la Superintendencia de Bancos (...) Si en 72 horas el banco o la banca no recibe una sentencia de un tribunal, hay que liberar los fondos". El presidente del TC, Napoleón Estévez, dijo que la negativa a levantar el bloqueo de productos financieros de una persona bajo investigación, constituye una actuación arbitraria que afecta al derecho de propiedad.