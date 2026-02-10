Empresas dominicanas avanzan en sostenibilidad con retos aún sin resolver

La sostenibilidad corporativa comienza a consolidarse en el tejido empresarial dominicano, aunque con avances desiguales y desafíos pendientes en gobernanza, estrategia y gestión integral del negocio. Así lo concluye el estudio Sostenibilidad Corporativa en la República Dominicana 2025, elaborado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y RD Sostenible, que analiza el desempeño de 53 grandes empresas de 14 sectores económicos.

La investigación, considerada la primera radiografía nacional en esta materia, evidencia que el interés del sector privado por integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) está en aumento, impulsado por la necesidad de generar valor a largo plazo y responder a exigencias regulatorias y reputacionales.

Te puede interesar Minería de materiales aluviales: legalidad, sostenibilidad y un llamado a la responsabilidad compartida

En el plano ambiental, el 74 % de las empresas cuenta con políticas formales y el 62 % dispone de sistemas de gestión ambiental. La mitad declara tener estrategias de descarbonización y el 83 % ha implementado iniciativas para reducir emisiones o mejorar la eficiencia energética.



44% Es el porcentaje de empresas que aseguran que han invertido en energías renovables en sus procesos de producción o trabajos regulares

La mayoría recicla

Además, el consumo promedio de energía renovable alcanza el 44 % entre las empresas participantes y el 55 % de los residuos generados se valoriza en lugar de terminar en vertederos. En cuanto al uso del agua, el 70 % de las empresas han desarrollado iniciativas para reducir su consumo, frente a un 26 % que no lo ha hecho y un 4 % que comenzó a planificar acciones en 2025.

En materia de certificaciones, el 60 % de las compañías declara contar con algún aval ambiental, entre los que destacan la norma ISO 14001 y la Certificación Sostenibilidad 3Rs, reconocida a nivel nacional.

En gobernanza, el 83 % de los consejos de administración ya se involucra en la evaluación de temas ESG. Sin embargo, el estudio identifica brechas en la participación de mujeres, miembros independientes y representantes de trabajadores en esos órganos de dirección.

Ausencia de estrategias

A pesar de los avances, el 36 % de las empresas aún no cuenta con una estrategia formal de sostenibilidad, instrumento clave para planificar inversiones y medir impactos. Asimismo, cerca del 30 % carece de una gerencia especializada en el área, aunque en el 45.3 % de los casos esta unidad ya existe y reporta directamente a la alta dirección.

El informe también evidencia un alto nivel de articulación institucional del sector privado: el 92.5 % de las empresas participa en asociaciones empresariales, el 67.9 % mantiene alianzas con otras compañías y el 66 % colabora con el sector académico, en una apuesta por fortalecer la innovación y la sostenibilidad a largo plazo.

El estudio fue presentado ayer con la participación de su autor,Marco Coscione, y la intervención de Joan Rey, fundador de RD Sostenible; Patricia Abreu Fernández, directora ejecutiva de Fondo Agua Santo Domingo, y Marco Herrera, director ejecutivo de fundación.