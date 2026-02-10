Vega Real gana el Premio Iberoamericano de la Calidad 2025 en categoría Oro

El reconocimiento se concede con base en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, que evalúa aspectos como innovación, digitalización, sostenibilidad, gestión del riesgo y liderazgo organizacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Cooperativa Vega Real fue reconocida con el Premio Iberoamericano de la Calidad 2025, en la categoría Oro, convirtiéndose en la primera cooperativa de la República Dominicana en obtener este galardón en el ámbito iberoamericano.

La distinción fue entregada en Madrid, España, durante un acto celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El acto estuvo encabezado por el secretario de Estado de Industria del Gobierno de España, Jordi García Brustenga, refiere una nota de prensa.

En nombre de la entidad recibieron el premio el presidente ejecutivo, Yanio Concepción; la gerente general, María Eugenia Acosta; y la gerente de Calidad, Margarita Alevante. En la ceremonia estuvo presente el embajador dominicano en España, Tony Raful.

Concepción afirmó que el reconocimiento reafirma el compromiso de Vega Real con una gestión responsable y transparente, centrada en las personas.

Señaló que la educación permanente, la participación democrática y el impacto social y ambiental forman parte esencial del modelo cooperativo que impulsa la entidad.

Premio Iberoamericano de la Calidad 2025

El reconocimiento se concede con base en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, que evalúa aspectos como innovación, digitalización, sostenibilidad, gestión del riesgo y liderazgo organizacional, y distingue a instituciones públicas y privadas con altos estándares de desempeño.

Creado en 1999, el Premio Iberoamericano de la Calidad es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Es coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ).