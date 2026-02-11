Actividad manufacturera se recupera en enero y sobrepasa umbral de los 50 puntos

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 51.24 en enero de este año, aumentando con respecto al valor del pasado diciembre (49.1) y subiendo sobre el umbral de 50, comportamiento que se debió fundamentalmente al incremento en las variables "ventas", "producción" y "empleo".

Así lo informó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), entidad que explicó que el "volumen de ventas" pasó de 48.30 a 50.16; el "de producción" subió de 47.90 a 51.32 y el "empleo" aumentó de 48.04 a 54. En cambio, "inventario de materias primas" cayó ligeramente de 52.94 a 52.00 y el "plazo entrega suplidores" bajó de 52.94 a 48.00.

El IMAM es una adecuación a la realidad del sector manufacturero dominicano del Índice de los Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas en inglés), constituyendo un retrato de la actividad industrial de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo, explicó la AIRD mediante nota de prensa.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior. En cambio, resultados menores, indican una menor actividad en relación al período anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.