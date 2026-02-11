En 15 días comienzan los vuelos entre República Dominicana y Venezuela

La reactivación de los vuelos fue autorizda mediante una resolución de la Junta de Aviación Civil. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, informó la noche de este miércoles que en aproximadamente 15 días podría concretarse el inicio de los vuelos comerciales entre la República Dominicana y Venezuela, tras la autorización oficial otorgada por ambas naciones.

Porcella explicó que, aunque la Resolución 24-26 de la JAC autoriza la reactivación de la conectividad aérea después de casi dos años de suspensión, las operaciones no se han reanudado de inmediato, ya que las aerolíneas deben ajustar su logística y programación de vuelos, incluyendo la disponibilidad de aeronaves y rutas antes de iniciar las operaciones.

El funcionario detalló que este proceso de organización puede tomar entre una y tres semanas, motivo por el cual estima que será dentro de unos 15 días cuando se inicie de forma efectiva la operatividad regular de los vuelos.

"Los permisos están autorizados por ambos Estados. Esto es cuestión de logística, que las aerolíneas ajusten su operatividad según la disponibilidad que tengan", destacó en declaraciones a Diario Libre.

También indicó que algunos pasajeros que adquirieron boletos con conexiones a través de otros países, como Curazao, deberán ser atendidos o compensados por las aerolíneas.

Aerolíneas autorizadas

En cuanto a las líneas aéreas que podrán operar, la resolución de la JAC incluye a cinco aerolíneas venezolanas: Rutas Aéreas de Venezuela (RAV, S.A.), Rutas Aéreas, C.A. (RUTACA), Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional, C.A. (LASER), Turpial Airlines, C.A. y Avior Airlines, C.A.

Por el lado dominicano, las aerolíneas con autorización para ofrecer rutas hacia Venezuela son Red Air S.A. y Sky High Aviation Dominicana S.A.

Precisó que, además de las autorizaciones vigentes, las aerolíneas interesadas en iniciar vuelos deben solicitar los permisos correspondientes a la JAC, los cuales son evaluados y aprobados conforme a la normativa aeronáutica.

Operaciones suspendidas Las operaciones aéreas estuvieron suspendidas desde el pasado 29 de julio de 2024, tras el Gobierno de Venezuela haber ordenado la interrupción de los vuelos comerciales hacia y desde la República Dominicana. En ese momento, la reanudación representó un paso significativo en la normalización de relaciones bilaterales, marcando un avance tras años de limitaciones y suspensión de operaciones consulares y vuelos entre las dos naciones.