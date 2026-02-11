Aprueban nueve nuevas empresas con inversión superior a RD$832 millones

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón (derecha), junto al director ejecutivo del Cnzfe, Daniel Liranzo (izq.) y otros miembros del Consejo, durante la primera sesión ordinaria del año 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfe) aprobó la instalación de nueve nuevas empresas con una inversión de RD$832,179,035 pesos, que generarán 615 nuevos empleos y divisas por 8,336,063 millones de dólares en los sectores de logística, tabaco, textil y operadoras telefónicas.

La decisión fue adoptada durante la primera sesión ordinaria del año 2026 del Consejo, presidida por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón.

A través de una nota de prensa, la entidad informó sobre la aprobación de la instalación de un parque de zonas francas, que proyecta una inversión ascendente 367,815,168 millones de pesos y la generación de ingresos en divisas que superan 1,146,018 millones de dólares.

El Cnzfe destacó que durante el año 2025 el sector zonas francas alcanzó cifras históricas, al generar 200 mil empleos directos y registrar exportaciones por 14,645 millones de dólares.

"Nuestras zonas francas se mantienen como una de las principales fuentes generadoras de empleos y exportaciones y, por supuesto, de atracción de inversiones, y la meta es seguir trabajando en conjunto sector público-privado para sostener el avance alcanzado", expresó el ministro Sanz Lovaton, al concluir la sesión del Consejo.

El ministro Yayo Sanz Lovaton , junto al director ejecutivo del Cnzfe, Daniel Liranzo, y otros miembros del Consejo, consideraron que durante el año 2026 las zonas francas seguirán exhibiendo un desempeño histórico en materia de generación de empleos, atracción de inversiones y crecimiento de las exportaciones.

Yayo destacó el clima de negocios que se mantiene en República Dominicana, y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, como principal socio comercial.

Las nuevas empresas

Entre las empresas de zonas francas que se instalarán en el país figuran:

Flash Parking , con 105 empleos .

, con . Green zone trading con 26.

con 26. RCL Luggage con la generación de 190 empleos .

con la generación de . Radiant Tobacco , con proyección de 48 empleos.

, con proyección de 48 empleos. Eren dedicada a soluciones de empaques.