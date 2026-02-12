La carga aérea movilizada por Aerodom aumenta 13 % y llega hasta las 111,331 toneladas métricas

Aviones de carga aérea en una de las terminales concesionadas por Aerodom. ( FUENTE EXTERNA )

La carga aérea movilizada en las terminales aéreas operadas por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) alcanzó las 111,331 toneladas métricas (TM) en el 2025, para un crecimiento de 13 % con respecto al 2024, siendo "el nivel más alto registrado" de acuerdo a la concesionaria.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), concentró aproximadamente el 75 % del volumen total y el 90 % del valor de la carga aérea del país, al registrar 109,686 TM movilizadas durante el año.

El incremento de 13 % estuvo impulsado por el desempeño en los principales mercados, con aumentos hacia Estados Unidos (19 %), el Caribe (13 %) y Europa (8 %).

Hitos operativos

La apertura de una nueva terminal de correo exprés de la Dirección General de Aduanas que opera las 24 horas; la llegada de Prime Air, que seleccionó al SDQ como su segundo aeropuerto en la región de Latinoamérica, y el inicio de operaciones regulares y anuales de tránsito de carga entre Estados Unidos y el Caribe vía SDQ, figuran entre los hitos operativos alcanzados por Aerodom el año pasado, resalta la compañía en una nota de prensa.

"Este crecimiento sostenido evidencia la consolidación de la carga origen–destino de República Dominicana en nuestros aeropuertos", expresó el director financiero (CFO, siglas en inglés) de Aerodom, Damien Stephan.

"Los hitos de 2025, especialmente el inicio de operaciones regulares de tránsito, muestran que ya estamos ejecutando la próxima meta: desarrollar plenamente la carga de tránsito para seguir posicionando al país como el hub logístico del Caribe", agregó.

Propuesta de valor

Según la empresa, la propuesta de valor del AILA se sustenta en su ubicación geográfica, conectividad aérea, infraestructura especializada y la presencia de entidades clave en el recinto, lo que permite reducir tiempos de procesamiento y ofrecer un servicio logístico integral.

"Los récords consecutivos en transporte de carga reflejan no solo la eficiencia operativa de Aerodom y el impacto de las nuevas capacidades instaladas, sino también el dinamismo de la economía dominicana y nuestra capacidad para conectar a los productores locales con las cadenas globales de suministro de forma rápida, segura y ahora, también, como plataforma de tránsito regional", puntualizó Stephan.

Aerodom, subsidiaria de Vinci Airports, señaló que continuará apoyando el desarrollo del sector exportador y la consolidación de la República Dominicana como nodo logístico del comercio internacional.