Nueva zona franca en Santiago generará más de 5,000 empleos con inversión superior a US$100 millones

El Consejo Nacional de Zonas Francas aprobó la puesta en operación de una nueva zona franca en Santiago, un proyecto que generaría más de 5,000 empleos directos e indirectos en la región Norte del país.

La aprobación fue formalizada mediante la firma de un contrato entre el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, y Julio Cabrera, presidente de Pragma Capital, empresa desarrolladora de la iniciativa, indica una nota de prensa.

El complejo contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares y la habilitación de más de un millón de pies cuadrados de naves industriales clase A, destinadas a empresas exportadoras, logísticas y comerciales.

Ecosistema una zona comercial

Según sus promotores, será el primer desarrollo en la región Norte que integrará en un mismo ecosistema una zona comercial, un parque logístico para compañías orientadas al consumo local y un régimen de zona franca para firmas exportadoras, modelo que busca optimizar tiempos operativos, reducir riesgos y elevar la competitividad empresarial.

El proyecto estará ubicado en la intersección de la autopista Joaquín Balaguer con la Circunvalación Norte, en Santiago de los Caballeros, una localización estratégica que conecta importantes corredores productivos del país.

Además, se encuentra entre dos relevantes centros poblacionales, Villa González y Cienfuegos, lo que facilitará la disponibilidad de mano de obra para las operaciones industriales.

