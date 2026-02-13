RD se prepara para una negociación de aranceles con EE. UU. similiar a la de Guatemala y El Salvador

Vista de plataformas de carga en DP World Caucedo, una de las principales terminales logísticas por donde salen la mayoría de los productos dominicanos hacia Estados Unidos y otros países. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

A diez meses de que la administración de Donald Trump impusiera una tasa de un 10 % a los productos dominicanos exportados hacia Estados Unidos por su nueva política arancelaria –representando un costo de 396.4 millones de dólares para los exportadores locales hasta noviembre pasado–, las autoridades dominicanas se preparan para iniciar un proceso de negociación similar al de Guatemala y el Salvador con sus pares estadounidenses.

Según declaraciones otorgadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) al ser consultados, ambos países han sostenido unas 18 reuniones presenciales, virtuales y telefónicas desde la entrada en vigor de los aranceles, en abril del 2025, hasta ahora.

"Las autoridades competentes en el país han estado analizando las órdenes ejecutivas, el impacto que tienen en el país, los acuerdos que han sido publicados y los insumos recibidos en los intercambios con las diferentes agencias de los Estados Unidos", indicó el MICM.

Así, ambas naciones "han estado dando seguimiento activo para iniciar el proceso de negociación bilateral, similar al llevado a cabo por El Salvador y Guatemala, países seleccionados por los Estados Unidos en abril del 2025 debido a los temas políticos que los unen", apuntó Industria y Comercio.

Aunque la institución se reservó los detalles sobre los avances alcanzados en estos encuentros alegando motivos de confidencialidad suscritos entre ambos estados, dejó entrever que el entorno para la República Dominicana será favorable en esta negociación. "En los próximos días haremos anuncios importantes", destacó.

"A pesar de que el monto total recaudado es significativo, no se observa una pérdida estructural de competitividad ni una reducción en la participación de mercado de la República Dominicana en Estados Unidos" Asociación Dominicana de Exportadores, (Adoexpo). “

Aseguró que el Gobierno ha mantenido debidamente actualizados a los actores del sector público y privado relevantes sobre el proceso y los avances, y reiteró que los Estados Unidos–sobre todo la embajadora, Leah Campos– han reiterado su compromiso de mantener relaciones comerciales "profundas" y "de cercanía".

"República Dominicana no tiene superávit frente a los EEUU, no envía fentanilo, ni es puente de migrantes, entre otros temas. En ese sentido, esperamos pronto concluir con este tema para tranquilidad de nuestros sectores productivos", enfatizó el MICM.

Tasa cero, pero...

El Salvador y Guatemala son los únicos dos países del hemisferio occidental que han logrado negociar con los Estados Unidos para evitar el impacto de la tasa arancelaria que, al igual que en la República Dominicana, fue de un 10 %.

Ambos acuerdos –suscritos el 29 y el 30 de enero de este año, respectivamente– reducen a cero la tasa en todas las partidas que habían sido gravadas en la Orden Ejecutiva 14257 del 2 de abril del 2025 por la Casa Blanca, y estipula que cualquier otro arancel a productos no listados en este acuerdo serán igual o inferiores al 10 %.

Salvo ligeras variaciones en su redacción para adaptarlo al contexto de cada país, las peticiones de Estados Unidos para acceder al acuerdo son esencialmente las mismas en puntos críticos. A cambio, ambas naciones acordaron una extensiva serie de condiciones que los obliga a alinear su política comercial en favor del gigante norteamericano.

Entre los puntos acordados, se citan:

No exigir licencias de importación no automáticas para los bienes estadounidenses –salvo por salud pública, seguridad o seguridad nacional–,

Permitir un acceso "no discriminatorio" de los bienes agrícolas estadounidenses a sus mercados locales,

Evitar cualquier tipo de barrera comercial

Abstenerse de imponer impuestos a servicios digitales en detrimento de las compañías estadounidenses.

Además, si Estados Unidos impone un arancel, cuota, prohibición, tarifa, cargo u otra restricción a la importación de un bien o servicio procedente de un tercer país, tanto El Salvador como Guatemala deberán tomar "medidas restrictivas equivalentes".

Lo que pagaron los exportadores dominicanos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos recaudó 396.4 millones de dólares por los aranceles aplicados a los productos dominicanos hasta noviembre del 2025 según sus datos más recientes, monto que el país dejó de percibir en las divisas que generaron estas compras, que en ese período fueron de 6,568.7 millones de dólares conforme las aduanas locales.

El mayor peso de este arancel recayó sobre las industrias, el sector que más tuvo que pagar esta tasa (en un 62.08 %), seguido del agropecuario (con un 27.04 %), el textil (10.63 %) y, en última instancia, el sector minero (0.25 %).

Tras recabar y analizar estos datos, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) indicó que, si bien el arancel anunciado fue de 10 %, la tasa efectiva promedio aplicada fue de 7.2 % a noviembre, debido a que los datos se registran por partida arancelaria y no todos los productos estuvieron sujetos, de pleno, a esta tasa.

Además, existe una disposición que permite un ajuste de hasta 20 % a la baja sobre el valor sujeto al arancel cuando el exportador demuestra que el producto incorpora materias primas o insumos originarios de los Estados Unidos.

"A pesar de que el monto total recaudado es significativo, no se observa una pérdida estructural de competitividad ni una reducción en la participación de mercado de la República Dominicana en Estados Unidos", precisó Adoexpo, tras agregar que el sector exportador ha mostrado capacidad de adaptación, ya que los principales rubros afectados mantuvieron su dinamismo.

Indicó que muchas empresas locales lograron absorber parte del costo, reajustar precios, optimizar estructura logística y beneficiarse de excepciones y tasas efectivas menores.

Adoexpo manifestó valorar el esfuerzo técnico y diplomático desplegado, confiando en que el diálogo "permita preservar condiciones de acceso previsibles y competitivas".

"El objetivo ahora debe ser seguir fortaleciendo competitividad, diversificación de mercados y eficiencia logística para reducir vulnerabilidades ante cambios en las reglas del comercio internacional", sostuvo el gremio exportador.

Entretanto, el gigante norteamericano encabezó –como tradicionalmente lo ha hecho– el listado como principal país de destino de las exportaciones dominicanas al cierre del año pasado, con un 48.65 % (7,124.4 millones de dólares) de los 14,645.2 millones de dólares comercializados en total.