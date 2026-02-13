Sucursal del Banco Ademi en Villa Mella cerrará dos días tras incendio en plaza comercial

Imagen de cómo quedaron los locales tras el incendio que afectó principalmente a L&R Comercial en Villa Mella. ( HAROLYN GAVILÁN )

El Banco Ademi informó este viernes que, como medida preventiva y para garantizar la seguridad de sus clientes y colaboradores tras el siniestro ocurrido ayer en un local comercial próximo a su sucursal de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, la oficina permanecerá cerrada los días viernes 13 y sábado 14 de febrero.

Para que los usuarios de la zona puedan realizar sus transacciones de manera presencial, la entidad recomendó dirigirse a la sucursal Olé Sabana Perdida, donde estarán ofreciendo servicio en su horario regular, según un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con su seguridad y bienestar", expresó la entidad bancaria.

Incendio en L&R Comercial

Un incendio registrado ayer en una plaza ubicada en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, arrasó por completo la tienda L&R Comercial, dedicada a la venta de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron personas lesionadas.

Además del Banco Ademi, también resultó afectada la tienda Payless, ubicada al lado del establecimiento de muebles.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.