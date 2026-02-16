×
InterEnergy Group anuncia cambios en su estructura de liderazgo en República Dominicana

Roberto Herrera dejará de liderar las operaciones del conglomerado empresarial en el país

    Expandir imagen
    InterEnergy Group anuncia cambios en su estructura de liderazgo en República Dominicana
    Parque de generación eléctrica de CEPM, una de las empresas de InterEnergy en el país. (FUENTE EXTERNA)

    InterEnergy Group anunció que desde este lunes Roberto Herrera asumirá nuevas responsabilidades, luego de más de 27 años desempeñando funciones ejecutivas y de liderar las operaciones del grupo en el país.

    En esta nueva etapa, Herrera se desempeñará como asesor estratégico de la Presidencia y del equipo directivo, en tanto continuará participando activamente en los consejos de administración de InterEnergy y de sus principales empresas en la República Dominicana.

    El ejecutivo continuará apoyando iniciativas estratégicas prioritarias, fortaleciendo la relación con actores relevantes y contribuyendo a la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo para el grupo, según informó la empresa a través de una nota de prensa.

    Aportes al desarrollo

    Durante su trayectoria, Herrera realizó aportes decisivos al desarrollo, crecimiento y consolidación de InterEnergy y de sus empresas, contribuyendo al posicionamiento de CEPM, CEB, Energas, Gedom, InterEnergy Systems, Activa y Evergo.

    Su gestión fue clave en la construcción de una cultura organizacional basada en la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la innovación.

    • Marcelo Aicardi, Chief Operating Officer (COO) de InterEnergy Group, continuará liderando de manera integral las operaciones en los todos los mercados en los que opera el grupo. En su gestión, Aicardi será apoyado por Oscar San Martín, quien como parte del proceso asumirá la posición de gerente país para la República Dominicana, además de sus funciones ejecutivas como gerente general de CEPM y CEB.

    InterEnergy concluyó manifestando su compromiso con el país y con su visión de largo plazo, pilares que seguirán guiando la gestión del conglomerado empresarial en esta nueva etapa.

