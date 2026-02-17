Maike Friedrichsen: "Las inversiones alemanas se han multiplicado por 15 en la última década"

República Dominicana y Alemania son naciones separadas por más de 7,600 kilómetros y por notables diferencias socioculturales. Sin embargo, su intercambio sostenido desde la época colonial ha consolidado una sólida presencia alemana en la economía nacional, hasta el punto de que el país europeo registró una inversión extranjera directa de alrededor de 689 millones de euros en 2023.

La embajadora de Alemania en la nación, Maike Friedrichsen, aseguró que las inversiones alemanas se han multiplicado prácticamente por 15 en la última década, lo que ha fortalecido el intercambio en áreas estratégicas como la tecnología aplicada a la salud, el comercio, la cooperación científica en materia medioambiental y el desarrollo de energías renovables.

Alemania también figura entre los actores más relevantes del régimen de zonas francas, con una inversión de 56.8 millones de dólares registrada el año pasado, según el portal de ProDominicana, impactando a aproximadamente 7,000 empleados.

Friedrichsen destacó que factores como el desarrollo del país como hub logístico, su estabilidad jurídica, democrática y socioeconómica, así como su ubicación estratégica en el continente americano y los tratados internacionales que respaldan el libre comercio, resultan determinantes para atraer y consolidar estas inversiones.

—¿Qué tipo de interacción han tenido nuestros países a lo largo de su historia?

Ha existido un intenso intercambio comercial desde hace siglos. Hamburgo, mi ciudad natal, ha sido históricamente un importante centro del comercio internacional. Incluso vuestro héroe nacional, Juan Pablo Duarte, pasó un tiempo en Hamburgo durante su exilio. En términos generales, las relaciones entre ambos países han sido siempre muy positivas.

—¿Cómo se ha promovido la inversión extranjera alemana en el país?

Este año hemos recibido varias delegaciones económicas importantes. En enero nos visitó el banco de desarrollo DEG, enfocado en el financiamiento del sector privado, y en la última semana de febrero recibiremos al KfW, que apoya proyectos de infraestructura pública e inversiones privadas.

Además, hemos coorganizado, junto con la Cámara de Comercio Domínico-Alemana y la Embajada Dominicana en Alemania, dos "Semanas Dominicanas" en Alemania.

Estas iniciativas han contribuido significativamente a promover las inversiones y a cambiar la percepción del país, que antes estaba dominada casi exclusivamente por el turismo. En la última década, las inversiones alemanas se han multiplicado por quince. Actualmente Alemania es el segundo inversionista extranjero dentro del régimen de zonas francas.

"República Dominicana se ha consolidado como un hub logístico regional" Maike Friedrichsen Embajadora de Alemania “

Si bien una parte importante corresponde al sector tabacalero, también hay empresas altamente tecnológicas como Fresenius Kabi y B. Braun, que producen equipamiento médico de alta calidad para exportarlo a más de 180 países.

Otro sector clave es el de las energías renovables, con importantes inversiones en proyectos solares y eólicos, como Montecristi I, actualmente en proceso de ampliación.

Asimismo, influye positivamente que República Dominicana se haya consolidado como un hub logístico regional. Las inversiones en infraestructura y puertos realizadas en los últimos años, junto con su ubicación estratégica, favorecen el comercio. A esto se suman acuerdos de libre comercio, como el EPA con la Unión Europea y el DR-Cafta, que facilitan el acceso a mercados de Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe.

—¿Qué aspectos llaman más la atención de los inversionistas alemanes?

Ambos países comparten una fuerte vocación por el comercio internacional. En la región, República Dominicana destaca por su estabilidad económica, institucional y democrática, lo que brinda seguridad a los inversionistas.

También resultan especialmente atractivos el sistema de zonas francas, la ubicación estratégica y su papel como hub logístico regional.

—¿Cómo puede el país avanzar aún más en este sector?

En los últimos años se ha registrado un crecimiento muy significativo, especialmente en energías renovables. Durante la primera etapa del gobierno de Luis Abinader, estas inversiones han aumentado considerablemente.

República Dominicana cuenta con condiciones naturales muy favorables para este sector, como abundante sol y viento. Alemania, por su parte, aporta experiencia tecnológica desarrollada.

En este contexto, la cooperación técnica, a través de la agencia de cooperación alemana GIZ, ha sido fundamental para fortalecer capacidades institucionales y regulatorias.

Además, en mayo organizaremos una conferencia económica regional en el marco de una Semana Alemana, junto con la asociación empresarial Lateinamerika Verein -Asociación empresarial alemana para América Latina (LAV). Buscaremos atraer representantes de grandes empresas alemanas para presentar a República Dominicana como un destino atractivo de inversión y como puerta de entrada al Caribe.

—¿De cuánto ha sido la inversión alemana en el último año?

En 2023, la inversión alemana superó los 800 millones de dólares, concentrándose principalmente en los sectores médico, energético y tabacalero.

—¿Existe una proyección de crecimiento de estas inversiones?

Esperamos que continúen aumentando. Las visitas de delegaciones financieras y empresariales generan un gran interés, aunque es difícil ofrecer cifras exactas, ya que una sola inversión de gran escala puede modificar significativamente los datos. Confiamos en que en el próximo año podamos anunciar nuevos proyectos concretos.

—¿Qué iniciativas ambientales impulsa Alemania en el país, especialmente respecto al sargazo?

Actualmente contamos con alrededor de 25 programas ambientales. En relación con el sargazo, trabajamos en el marco del programa Euroclima, junto con la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente, brindando asistencia técnica y donando drones para monitorear su llegada.

También cooperamos con el sector privado y con instituciones científicas internacionales para formar una red de investigación. El objetivo es encontrar usos económicamente viables para el sargazo, aunque todavía no existe una solución plenamente rentable.

—¿Cuánto se ha invertido en fondos ambientales?

Solo el Caribbean Biodiversity Fund ha recibido más de 50 millones de dólares en los últimos dos años. A esto se suman numerosas inversiones adicionales en protección de arrecifes de coral y otros proyectos ambientales.

—¿En qué consiste el programa "Crecer contenta, niñas con voz"?

Es una iniciativa centrada en la igualdad de género y la prevención de la violencia, embarazos infantiles y adolescentes, desarrollada junto con Plan International en la provincia de Elías Piña. Su objetivo es empoderar a niñas y adolescentes, ampliar sus oportunidades educativas y fortalecer su capacidad para enfrentar situaciones de riesgo.

Asimismo, contamos con un fondo de microproyectos de 15 millones de pesos dominicanos destinado a proyectos sociales. El año pasado apoyamos por ejemplo una residencia de ancianos , proyectos para mujeres, huertos comunitarios, turismo sostenible, como un sendero ecológico en Jarabacoa. Acabo de inaugurar un laboratorio STEM para fomentar la educación científica en un liceo en Navarrete.

—¿Cómo funcionan los microproyectos?

Cada año realizamos una convocatoria pública. En la última edición se recibieron más de 140 solicitudes. Los proyectos pueden recibir hasta 25,000 euros y, aunque se trata de montos relativamente modestos, generan un impacto directo y tangible en las comunidades.

—¿Qué significado tuvo el aniversario de la caída del Muro de Berlín?

Para Alemania, la caída del Muro representó un momento histórico de enorme alegría y una revolución pacífica en favor de la democracia y la libertad. Lo conmemoramos con actividades culturales, exposiciones y conciertos, y donamos figuras Buddy Bear a Santo Domingo y Santiago como símbolo de amistad.

La reunificación fue posible gracias al apoyo internacional y marcó profundamente nuestra historia.

—¿Qué mensaje final desea compartir sobre las relaciones bilaterales?

Nos encontramos en un momento muy positivo, pero aspiramos a seguir fortaleciendo la cooperación, el comercio y la transición hacia una economía verde, así como el trabajo conjunto en materia de Estado de derecho y lucha contra la corrupción.

También somos conscientes de que la situación en Haití representa un gran desafío regional. Alemania continúa apoyando la ayuda humanitaria y los esfuerzos de estabilización, así como la futura reconstrucción.

En el ámbito anticorrupción, colaboramos con las autoridades dominicanas mediante asistencia técnica, envío de expertos y organización de conferencias, trabajando igualmente con la sociedad civil y los medios de comunicación, cuyo papel es fundamental para la transparencia.

Convocatorias para estudiar en Alemania

El DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) es la principal organización de Alemania dedicada a promover la cooperación académica internacional. Su función es financiar y facilitar intercambios de estudiantes, investigadores y docentes, así como apoyar proyectos universitarios conjuntos entre Alemania y otros países.

Actualmente este organismo mantiene abiertas dos convocatorias para estudios superiores en las que República Dominicana puede participar. La primera es para optar por una beca de doctorado en Ingeniería, en el marco de su programa regional de cooperación académica.

La beca permitirá cursar un Doctorado Académico en Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad de Costa Rica (UCR), dos de las principales instituciones públicas de educación superior de ese país. La fecha límite para postular es el 20 de marzo de 2026.

Igualmente, el DAAD mantiene abierta una convocatoria de becas completas de maestría orientadas a programas en la Universidad para la Paz (Upeace) y cubren estudios en las áreas de Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo y Medio Ambiente, Desarrollo y Paz.

La fecha límite para aplicar es el 30 de abril. Las postulaciones deben gestionarse conforme a los lineamientos del programa regional del DAAD.

Para más información, puedes acceder al enlace https://www.daad-costa-rica.org/es/encontrar-becas /becas-en-costa-rica-y-region/programa-regional /convocatorias/

El DAAD no opera a través de las embajadas. Las convocatorias se publican oficialmente en su plataforma internacional, y los interesados deben postularse directamente en línea. La selección se realiza bajo criterios académicos y técnicos, con evaluaciones independientes.

En cuanto a las becas disponibles, el DAAD se enfoca principalmente en programas de posgrado y de investigación. Entre las modalidades más comunes se encuentran:

Maestrías

Doctorados

Proyectos de investigación

Generalmente, el DAAD no ofrece becas para estudios de grado (licenciaturas). Su prioridad es fortalecer la formación avanzada, la investigación y la transferencia de conocimiento.

La embajada difunde cada nueva convocatoria del DAAD a través de sus redes sociales (Instagram y Facebook) y canales informativos.

Además del financiamiento, el DAAD promueve redes de exbecarios (alumni), encuentros académicos y actividades de intercambio que fortalecen los vínculos científicos entre Alemania y los países socios.

