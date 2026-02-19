El 2026 arranca con un alza de 6.80 % en las exportaciones hacia Haití

Un camión con mercancía en una de las puertas fronterizas entre la República Dominicana y Haití. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

En los primeros treinta días del año, el sector exportador dominicano generó 103.91 millones de dólares en divisas procedentes de Haití, para un crecimiento de 6.80 % respecto a los 97.30 millones de dólares en mercancías vendidas al vecino país.

El mes de enero estuvo marcado por una demanda significativa en materias de construcción, insumos de los que Haití–cuya economía se contrajo un 2.0 % en 2025 debido a su inestabilidad política y económica, según el Banco Mundial– depende en buena medida para dinamizar sectores clave, como el de la construcción y el inmobiliario.

Así lo muestran los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Solo las barras y perfiles de hierro y acero provocaron ventas por 14.48 millones de dólares, mientras que las ventas de cemento sumaron 7.29 millones de dólares en ese mes.

Las materias primas e insumos esenciales también se cuentan entre los productos comprados por Haití en enero de este año, como el algodón (5.15 millones de dólares), medicamentos (4.69 millones) y productos alimenticios como la harina de trigo (4.14 millones), aceite de soya (2.90 millones) y derivados de la panadería (2.40 millones de dólares).

En conjunto, el 90.2 % del total enviado hacia el vecino país se hizo a través de las administraciones aduaneras de Jimaní, Elías Piña y Dajabón.

Aunque estos puertos terrestres despacha, por lo general, el mayor volumen de las mercancías hacia Haití, en este período hubo una mayor salida desde la administración aduanera de Jimaní, provincia Independencia–con productos valorados en 30.8 millones de dólares, 78.21 % más que los 6.7 millones de enero del 2025– y un descenso desde la administración de Elías Piña –con un valor de 32.04 millones, para una baja de 64.28 % respecto a los 52.6 millones de enero pasado–.

Por régimen Vistas por régimen aduanero, solo los productos del régimen nacional representaron el 75.94 % del total exportado, sumando 78.90 millones de dólares, mientras que el sector se zonas francas sumó 15.51 millones de dólares, para un 14.93 %. Otros segmentos, como admisión temporal y reexportación generaron divisas por 6.19 millones y 3.31 millones de dólares, para una proporción de 5.96 % y 3.19 % del total, respectivamente.

Importaciones mínimas de RD

Viendo el otro lado de la balanza comercial, las importaciones dominicanas fueron apenas de 12,034.11 dólares –en su mayoría para artículos textiles, bebidas alcohólicas y manufacturas diversas–, para un marcado descenso de 97.67 % con relación a los poco más de medio millón de dólares comprados a Haití (517,473 dólares) en enero del 2025.

De esta forma, la República Dominicana mantiene una balanza comercial aventajada en comparación con su vecino, cuya economía –afectada por la interrupción de sus actividades productivas y escasez en algunos insumos, a la que se suman los niveles de inseguridad e inestabilidad política– mantiene una limitada oferta de bienes y servicios.

Al cierre de este año, el alcance de "modestos logros" en seguridad y continuidad política favorecen que la economía haitiana crezca un 2 % para el 2026, siendo la primera vez que registraría un crecimiento, luego de siete años consecutivos de contracción económica, conforme al Banco Mundial.

En sus perspectivas económicas de enero de este año, esta organización proyecta que la República Dominicana alcanzará un 4.5 % de su producto interno bruto (PIB) al cierre de este año, lo que posicionaría el país como una de las economías de mayor expansión de América Latina y el Caribe.